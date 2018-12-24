Пошли на мировую: Равиль Зиганшин поручился имуществом на 2 миллиарда за долги по налогам

ПСО «Казань» обещает татарстанскому УФНС в течение года выплатить всю задолженность

Фото: Максим Платонов

Федеральная налоговая служба дала ПСО «Казань» год, чтобы погасить долг почти в 2 млрд рублей под 7,75% годовых. Ежемесячно компания Равиля Зиганшина должна будет выплачивать по основному долгу 157 млн рублей. В обеспечение соглашения депутат Госсовета РТ лично, а также его фирмы заложили свое имущество на сумму задолженности. Подробности — в материале «Реального времени».

Год рассрочки

Дело по банкротству ПСО «Казань» сегодня пришло к своему логическому завершению — Арбитражный суд РТ утвердил мировое соглашение между Федеральной налоговой службой и подрядчиком космодрома Восточный. Как следствие, производство по делу было завершено.

Но перед этим судья заявил, что для участия в процессе считает необходимым привлечь в качестве заинтересованных лиц ООО «Тигран», ООО «Дорстрой», ООО «Свияга», ООО «Центр Транс», АО «Кварт», граждан Хачинян, Зайнутдинова и Зиганшина. Правда, увидеть их в суде так и не удалось — указанные лица подали ходатайство о рассмотрении дела без их участия.

Учитывая заключенное мировое соглашение, интриги в решении суда не было. Основной интерес здесь представляют условия сделки, из которых становится ясно, зачем к делу хотели привлечь вышеозвученные фирмы и лица. Но обо всем по порядку.





Мировое соглашение со стороны ФНС подписал замруководителя УФНС России по РТ Андрей Никиташин. Фото tatar-inform.ru



Мировое соглашение за подписями заместителя руководителя УФНС России по РТ Андрея Никиташина и гендиректора ПСО «Казань» Равиля Зиганшина было заключено за день до первого заседания — 20 декабря. Долг в 1,891 млрд рублей образовался из недоимки на 1,368 млрд, пени в 445 млн и штрафа на 76 млн.



— Должник принимает на себя обязательства по погашению всей задолженности по обязательным платежам перед взыскателем, установленным сторонами в пункте 1 настоящего мирового соглашения, начиная со следующего дня с даты утверждения Арбитражным судом настоящего мирового соглашения равными частями ежемесячно в течение 12 месяцев, — зачитал условия судья Михаил Аверьянов.

На долг по обязательным платежам будут начисляться проценты по ставке рефинансирования Банка России, установленной на дату утверждения Арбитражным судом мирового соглашения, то есть под 7,75%.

Ежемесячно ПСО «Казань» обязуется гасить 157,6 млн рублей основного долга, а также 57 млн по процентам.

Ежемесячно ПСО «Казань» обязуется гасить 157,6 млн рублей основного долга, а также 57 млн по процентам. Фото Романа Хасаева

С личным поручительством Зиганшина

В обеспечение обязательств близкая к Равилю Зиганшину фирма — ООО «Тигран» — предоставила в залог свое недвижимое имущество. Какое именно и на какую сумму, суд не уточнил. Фирма подписала договор о залоге еще 15 октября, а дополнительное соглашение — 19 декабря. Недвижимость отдали в залог и другие компании Зиганшина: ООО «Центр Транс» и ООО «Свияга» — также по договору от 15 октября и дополнительному соглашению от 19 декабря. Аналогичный договор о залоге недвижимого имущества был заключен 19 декабря и с АО «КВАРТ». А вот ООО «Дорстрой» отдало в залог по договору от 19 декабря движимое имущество.

Общая залоговая стоимость имущества составила 2 млрд 44 млн рублей.

Поручились по долгам перед налоговой за ПСО «Казань» и лично сам Зиганшин вместе со своим зятем и совладельцем семейного бизнеса Тимуром Зайнутдиновым. Третьим поручителем стала некая гражданка Хачинян с отчеством Равилевна, которая также отдала в залог свое недвижимое имущество.