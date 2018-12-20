ФНС заключила мировое соглашение с ПСО «Казань»

Федеральная налоговая служба заключила мировое соглашение с ПСО «Казань», передает корреспондент «Реального времени» с заседания в Арбитражном суде по банкротству компании.

Мировое соглашение было представлено суду.



Сторона ответчика попросила снятия обремениня в виде инассового поручения со счетов ПСО «Казань» и прекращения производства по делу.

В свою очередь представитель ФНС ходатайствовал об уменьшении размера долга до 1,89 млрд рублей. Изначально сумма долга составляла 1,96 млрд рублей.

Таким образом предприятие оплатило долги по налогам на 68 млн рублей.

Пресс-служба компании сообщила, что ни на одном объекте работы не останавливались. Сейчас в ПСО «Казань» ждут утверждения мирового соглашения в суде.



В заседании объявили перерыв до 24 декабря



Ранее суд принял иск ФНС о банкротстве ПСО «Казань» на 2 млрд рублей. В ПСО «Казань» признали наличие задолженности перед налоговой инспекцией и пояснили, что она образовалась в связи с задержками выплат за строительство стадионов.