Охрана оптом: кто стоит на страже госкомпаний Татарстана

Рейтинг крупнейших госзаказов Татарстана на охранные услуги в 2017 году

«Реальное время» решило узнать, кто охраняет здания и другие объекты государственных компаний в Татарстане. Как оказалось, рынок в этой сфере, похоже, устоявшийся: в одних предприятиях охраной занимаются аффилированные структуры, а в других — заказы из года в год достаются одним и тем же компаниям.

Охрана «Транснефти» — дело рук самой «Транснефти»

Самым крупным тендером на охранные услуги как в 2017-м, так и в нынешнем 2018 году стал заказ АО «Транснефть-Прикамье» — дочернего предприятия «Транснефти», базирующегося в Казани. Заказы на оказание охранных услуг получило ООО «Транснефть-Охрана». В 2017 году стоимость заказа составила 744 млн рублей, а в 2018-м — уже 1,015 млрд рублей.

В список охраняемых объектов входит 54 пункта и 76 участков линейной части общей протяженностью 5 995 километров в однониточном исчислении. В списке охраняемых объектов, к примеру, нефтеперекачивающая станция «Елизаветинка» в Клявлинском районе Самарской области, нефтеперекачивающая станция «Сюмси» в Удмуртии, цех технологического транспорта и специальной техники Пермского районного нефтепроводного управления, производственный участок комплектации оборудования в Бугульме, а также четыре административных здания в Казани.

Компания «Транснефть-Охрана» зарегистрирована в Москве, на улице Наметкина. Учредителем ее является ПАО «Транснефть», директор — Вячеслав Болахнин. Эта же компания получила и второй по величине тендер, связанный с охраной в 2017 году. Это — заказ АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» на «оказание охранных услуг имущества, находящегося в собственности» за 215 млн рублей. В соответствии с этим тендером охраняться будут 10 объектов и 24 участка линейной части общей протяженностью 839 километров. Среди этих объектов — перекачивающая станция «Михайловка» в Чистопольском районе Татарстана, головная перекачивающая станция «Альметьевск», база производственно-технического обеспечения и комплектации оборудования в Песчаных Ковалях Лаишевского района, а также административное здание в Казани, на улице Зинина. Аналогичный тендер в 2018 году обошелся уже в 283 млн рублей.

В списке охраняемых объектов нефтеперекачивающая станция «Елизаветинка» в Клявлинском районе Самарской области. Фото kama.transneft.ru



КФУ и охранное царство

Третьим по размеру охранным тендером прошлого года стал заказ старейшего вуза региона — Казанского федерального университета. В прошлом году КФУ заплатил за охрану объектов и имущества 164 млн рублей в одном тендере и еще столько же — в другом. Исполнителем стало ООО ЧОП «Контр-Юниверсити». Компания зарегистрирована в 2010 году в Казани, на улице Юлиуса Фучика. Учредителями ее являются на 51% — Оксана Голикова, а на 49% — Вадим Алеев. Оба учредителя являются владельцами еще нескольких компаний. Вадим Алеев, в частности, является учредителем в ООО ЧОП «Контр-Спорт», ЧОП «Контр-Союз», ЧОП «Контр-Юниверсити 2» (во всех трех — вместе с Оксаной Голиковой) и ЧОП «Контр-Юниверсити 3» (вместе с Айратом Янышевым), а также в ЗАО «Инвестиционная компания» (вместе с Захаром Жигуновым). Оксана Голикова, помимо перечисленных четырех компаний, владеет также ООО «Юридическое агентство «Фемида плюс» и 50% в ООО «Фиеста и К» (вместе с Владимиром Килиным).

Согласно технической документации, охрана должна быть на 32 объектах КФУ — включая обсерваторию, три спорткомплекса, ботанический сад, общежития и гараж, столовую, а также учебные корпуса здания. В большинстве случаев охрана должна быть 24-часовая. Отдельным лотом фигурирует охрана Деревни Универсиады и IT-лицея-интерната. Аналогичные тендеры, причем в количестве двух штук, были опубликованы и в 2018 году. Исполнителем стало то же ООО ЧОП «Контр-Юниверсити», их стоимость — 172 и 165 млн рублей.

Отметим, что еще один контракт на охрану, заключенный с одной из указанных выше компаний — ООО ЧОП «Контр-Союз», занял шестое место в списке крупнейших подобных контрактов. Его сумма составила 140,6 млн рублей.

Охрана должна быть на 32 объектах КФУ — включая обсерваторию, три спорткомплекса, ботанический сад, общежития и гараж, столовую, а также учебные корпуса здания. Фото Максима Платонова

Государство бережет электричество, железнодорожников и авиастроителей

На четвертое место в списке главных охранных тендеров претендуют сразу несколько заказов «Генерирующей компании». Энергетическое предприятие в 2017 году выделило около 164 млн рублей на охрану Заинской ГРЭС, 153 млн рублей — на охрану Набережночелнинской ТЭЦ и еще 117 млн рублей — на охрану Казанской ТЭЦ-2. Во всех случаях исполнителем стало одно и то же государственное предприятие — ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Все три указанных тендера были обнародованы в самом конце года и проведены в формате закупки у единственного поставщика. Отметим, что еще один схожий контракт, по-видимому, относящийся к тому же «кластеру» контрактов по охране предприятий «Генерирующей компании», был опубликован уже в январе 2018 года, потому формально относится к нынешнему году. Речь идет об охране Нижнекамской ГЭС за 112 млн рублей — поставщиком здесь вновь стало ФГУП «Охрана».

Отметим, что тендеры 2018 года от «Генерирующей компании» пока достаются другому, уже негосударственному подрядчику. В частности, три тендера — на 58 млн рублей (на охрану Казанских тепловых сетей), на 51,2 млн рублей (на охрану Набережно-Челнинских тепловых сетей) и на 34,6 млн рублей (на охрану Управления) получило ООО ЧОП «Троя», зарегистрированная в Казани на улице Марселя Салимжанова. Учредителем компании является Ильсияр Нигматуллина, руководителем — Рустам Нигматуллин. В 2017 году эта компания получила от «Генерирующей компании» 18 контрактов на 205 млн рублей.

Государственную охрану обеспечило себе и ОАО «Российские железные дороги». Тендер на охрану объектов Дирекции тяги в Татарстане занял пятое место в рейтинге крупнейших охранных закупок. Стоимость его составила 163 млн рублей — за эти деньги Дирекцию тяги должно было охранять Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта России». Срок исполнения контракта — с 1 января 2017 по 31 марта 2018 года.

Исполнителем заказов «Генерирующей компании» стало ФГУП «Охрана» Росгвардии. Фото fgup-ohrana.ru

Наконец, еще один «государственный охранник» расположился на восьмом месте в рейтинге охранных госзаказов 2017 года. Речь идет о тендере ПАО «Туполев», благодаря которому должна быть обеспечена охрана объектов Казанского авиационного завода имени Горбунова. Контракт был заключен в декабре 2016 года, информация о нем была обнародована в апреле 2017 года. Победителем стало ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности России», стоимость — 85,6 млн рублей.

Сетевая и водная стабильность: поставщики повторяются из года в год

Седьмое место в списке крупнейших охранных контрактов 2017 года занял госзаказ «Сетевой компании». Сумма его составила 121 млн рублей, а победителем стало ООО «ОП «Энергощит». В соответствии с условиями закупки, «Энергощит» должен будет заниматься охраной объектов с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года. Всего охрана должна быть выставлена на 201 посту на различных объектах «Сетевой компании», включая центры обслуживания потребителей, базы электросетей, подстанции, здания управлений и административные здания.

Подрядчик — охранное предприятие «Энергощит» — зарегистрировано в июле 2004 года в Казани на улице Восстания. «Энергощит» получает заказы от «Сетевой компании» как минимум с 2014 года. В 2017 году было получено 12 контрактов на 244 млн рублей, а за половину 2018 года — уже 11 на 622 млн рублей. Учредителем компании является Равиль Закиров, а директором — Раис Набиуллин.

Замыкает десятку казанский МУП «Водоканал». Его контракт стоимостью 52,6 млн рублей получило ООО ЧОП «Контр-22». Отметим, что закупка была осуществлена в формате «у единственного поставщика». Контракт был подписан в конце декабря 2017 года, компания будет заниматься охраной в течение всего 2018 года — на 30 объектах, еще на 31 объекте охрана будет осуществляться с 1 мая по 31 июля.

В списке объектов жизнеобеспечения «Водоканала», которые следует охранять, в основном водозаборы и водонасосные станции. Фото vdk.natm.ru

В списке объектов жизнеобеспечения «Водоканала», которые следует охранять, в основном водозаборы и водонасосные станции. Подрядчик зарегистрирован в Казани на улице Масгута Латыпова в июле 2012 года. Учредителем компании является Дмитрий Селивановский, директором — Айдар Зинатуллин. С 2014 года компания стабильно получает госзаказы, причем все они — исключительно от «Водоканала».

Охранники «Ростеха» для «Позиса»

Девятое место оказалось у заказа на охрану от зеленодольского АО «Позис» (Производственное объединение «Завод имени Серго»). Предприятие заплатило 60,9 млн рублей за вооруженную охрану объектов производственного объединения, спецгрузов при их транспортировке, совершенствование системы охраны, обеспечение внутриобъектного и пропускного режимов, предупреждение и пресечение преступлений.

Подрядчиком стало московское АО «РТ-Охрана», зарегистрированное в июле 2010 года на улице Усачева. Компания — дочернее предприятие государственной корпорации «Ростех», директор — Алексей Арешкин. Компания является «стандартным» охранником различных предприятий, связанных с «Ростехом», — всего за 2017 год она получила 100 контрактов на 9 млрд рублей, а за первую половину 2018 года — 27 контрактов на 592 млн рублей.

№ Заказчик Подрядчик Сумма, млн руб. 1 АО «Транснефть-Прикамье» ООО «Транснефть-Охрана» 744 2 АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» ООО «Транснефть-Охрана» 215 3 КФУ ООО ЧОП «Контр-Юниверсити» 164 4 Генерирующая компания ФГУП «Охрана» Росгвардии 164 5 РЖД ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта России» 163 6 КФУ ООО ЧОП «Контр-Союз» 141 7 Сетевая компания ООО «ОП «Энергощит» 121 8 ПАО «Туполев» ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности России» 86 9 АО «Позис» АО «РТ-Охрана» 61 10 МУП «Водоканал» ООО ЧОП «Контр-22» 53