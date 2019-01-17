«Мы как-то спокойно относимся, а это бомба!»: газовыми «террористами» в Татарстане займутся силовики

Кто не ответил за взрыв дома в Заинске и почему людей Кантюкова не пускают на порог — в республике объявлена газовая тревога

Фото: Максим Платонов

В Татарстане приостановлено дело о газовом взрыве в многоэтажке в Заинске. В очаге были найдены следы преступной халатности, но подозреваемых в ней установить пока не удалось. Тема федеральных трагедий сегодня стала центральной на прокурорской коллегии в Казани. Газовикам, коммунальщикам и беспечным хозяевам квартир обещают проверки и санкции за недопуск в квартиры. Последняя проблема достигла таких масштабов, что гендиректор «Таттрансгаза» Рафкат Кантюков был вынужден пожаловаться коллегам — парламентариям. Детали — в материале «Реального времени».

Нафиков: «Налицо халатное отношение домовладельцев»



Первым тему коммунальных газовых «терактов» на коллегии поднял Илдус Нафиков. Прокурор Татарстана в ходе анализа итогов-2018 заявил — на первый план в сфере ЖКХ выходят уже не только вопросы цены и качества услуг. Центральной становится проблема безопасности оборудования в домах — особенно газового. В Магнитогорске погибли 39 человек, в Шахтах Ростовской области — пятеро. В Татарстане за весь прошлый год жертвами взрывов и утечек газа в жилых домах стали восемь человек.

2019-й начался со старых проблем. Новогоднюю ночь в больнице встречали четверо детей, отравившихся газом в Альметьевске, ну а в Казани на Рождество госпитализировали трех детей и их мать. «Причины традиционны — выход из строя элементов газового оборудования, неправильная его эксплуатация, проблемы с вентиляцией», — констатировал Нафиков. По его мнению, в республике недооценена угроза 110 тысяч помещений с индивидуальными газовыми котлами и колонками, которые зачастую используются «без должного обслуживания».

Прокурор РТ отметил и слабую разъяснительную работу, и нехватку взаимодействия газовиков, жилищных инспекторов и муниципальных служащих. «В результате — налицо халатное отношение домовладельцев к соблюдению элементарных требований безопасности. Распространенный характер носит недопуск сотрудников газового хозяйства в квартиры, неисполнение выданных ими предписаний, что в совокупности с тотальным «закупориванием» жилых помещений приводит к трагическим последствиям», — обошелся без примеров докладчик.

Прокурор Татарстана в ходе анализа итогов-2018 заявил — на первый план в сфере ЖКХ выходят уже не только вопросы цены и качества услуг. Центральной становится проблема безопасности оборудования в домах — особенно газового



Но далее потребовал — организовать в ближайшее время полные и всесторонние проверки эксплуатационных управлений «Таттрансгаза», жилищной инспекции, управляющих компаний и ТСЖ на предмет «соблюдения законности» в их деятельности и навести порядок в этой сфере.

Минниханов: «В Заинске нам просто повезло. Могло быть намного хуже»

К обсуждению газовой темы подключились и присутствующие на совещании президент и спикер Госсовета республики. Рустам Минниханов вспомнил взрывы домов в Магнитогорске и Шахтах, отметив, что к таким трагическим последствиям способны привести «элементарные действия по вмешательству в систему газоснабжения».

«В Заинске нам просто повезло. Могло быть намного хуже», — подчеркнул глава республики. Напомним, 22 июня 2018 года в трехкомнатной квартире на последнем этаже заинской пятиэтажки прогремел взрыв. На месте погиб рабочий, находившийся на крыше дома, позже в больнице скончалась пенсионерка из взорванной квартиры. Ее девятилетняя внучка Ева до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

Сразу после ЧП было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих условиям безопасности для жизни и здоровья граждан. По данным источников «Реального времени», подозреваемого в деле так и не появилось. Между тем к материалам в качестве вещдока была приобщена часть газовой трубы с краном из пострадавшей квартиры. Предварительно установлено — на месте соединения имелась трещина, которую некто, не обращаясь к специалистам, пытался устранить самостоятельно, намотав сверху на трубу… ФУМ-ленту. В результате утечка продолжалась. Хозяин квартиры свою причастность к этой «самодеятельности» отрицает. По данным газовиков, на момент их проверки труба была исправна.

Минниханов поднял главу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Ирека Файзуллина и поручил ему отстроить работу со специалистами «Таттрансгаза» и жилинспекции



— Думаю, что периодичность контроля, проверок надо увеличивать, почаще их делать. Повышать ответственность управляющих компаний, собственников жилья, — заявил сегодня президент Татарстана. — Думаю, здесь прокурорская поддержка нам нужна будет — надо привести в чувство некоторых безответственных наших коллег, которые не уделяют этому внимание. Особенно в зимний период.

Далее Минниханов поднял главу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Ирека Файзуллина и поручил ему отстроить эту работу со специалистами «Таттрансгаза» и жилинспекции. Министр, в свою очередь, заявил, что «дополнительные меры» уже готовятся. «Надо восстанавливать то, что мы имели в советское время в этой части», — сказал он.

— Мы на самом деле как-то спокойно относимся. А это же настоящая бомба! — продолжал Минниханов. — Смотрите — Магнитогорск, Шахты. У нас, по-моему, он вмешался в систему газоснабжения?

— Да. Неквалифицированное вмешательство, — подтвердил Файзуллин, не уточняя, о ком речь.

По мнению президента республики, в пресечении таких коммунальных «терактов» нужна определенная жесткость и четкий регламент, как должны действовать газовики и что фиксировать. В том числе и потому, что много правонарушений со стороны жуликов-лжегазовиков.

По словам спикера Госсовета РТ, глава «Таттрансгаза» Рафкат Кантюков обратился к коллегам-парламентариям за помощью — из-за аферистов настоящих газовиков перестали пускать в квартиры



Хозяевам закрытых дверей грозят штрафами

Проблема дошла и до депутатского корпуса, признался Фарид Мухаметшин. По словам спикера Госсовета РТ, глава «Таттрансгаза» Рафкат Кантюков обратился к коллегам-парламентариям за помощью — из-за аферистов настоящих газовиков перестали пускать в квартиры! «Газовые службы не должны так просто приходить. Их кто-то должен сопровождать. Может, старшие по подъезду», — с ходу предложил Рустам Минниханов, впрочем, посоветовал применять и «административные меры воздействия»…

Рецепт такого воздействия на заседании озвучил новый прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев. С его слов, в автограде отработали алгоритм по обеспечению доступа работников спецорганизации в дома. И по каждому факту отказа в доступе составлялся акт для привлечения к административной ответственности по линии жилищной инспекции. Последнее газовое ЧП в Челнах датируется июлем 2016 года, когда в связи с утечкой газа произошел взрыв и возгорание в шести квартирах девятиэтажного дома. Обошлось без жертв.

В 2018-м для профилактики начали со 112 многодетных семей, дальше уже с участковыми полиции пошли по квартирам неблагополучных с социальной точки зрения граждан. В ходе проверок деятельности УК выявили немало нарушений, которые обернулись 17 представлениями с дисциплинарным и административным наказанием виновных. А еще по итогам всеми управляющими компаниями были приобретены газоанализаторы по проверке сетей. «Ранее это делалось фактически дедовским методом», — признал Ерпелев.

1 / 33 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов