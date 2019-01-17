«Мы как-то спокойно относимся, а это бомба!»: газовыми «террористами» в Татарстане займутся силовики
Кто не ответил за взрыв дома в Заинске и почему людей Кантюкова не пускают на порог — в республике объявлена газовая тревога
В Татарстане приостановлено дело о газовом взрыве в многоэтажке в Заинске. В очаге были найдены следы преступной халатности, но подозреваемых в ней установить пока не удалось. Тема федеральных трагедий сегодня стала центральной на прокурорской коллегии в Казани. Газовикам, коммунальщикам и беспечным хозяевам квартир обещают проверки и санкции за недопуск в квартиры. Последняя проблема достигла таких масштабов, что гендиректор «Таттрансгаза» Рафкат Кантюков был вынужден пожаловаться коллегам — парламентариям. Детали — в материале «Реального времени».
Нафиков: «Налицо халатное отношение домовладельцев»
Первым тему коммунальных газовых «терактов» на коллегии поднял Илдус Нафиков. Прокурор Татарстана в ходе анализа итогов-2018 заявил — на первый план в сфере ЖКХ выходят уже не только вопросы цены и качества услуг. Центральной становится проблема безопасности оборудования в домах — особенно газового. В Магнитогорске погибли 39 человек, в Шахтах Ростовской области — пятеро. В Татарстане за весь прошлый год жертвами взрывов и утечек газа в жилых домах стали восемь человек.
2019-й начался со старых проблем. Новогоднюю ночь в больнице встречали четверо детей, отравившихся газом в Альметьевске, ну а в Казани на Рождество госпитализировали трех детей и их мать. «Причины традиционны — выход из строя элементов газового оборудования, неправильная его эксплуатация, проблемы с вентиляцией», — констатировал Нафиков. По его мнению, в республике недооценена угроза 110 тысяч помещений с индивидуальными газовыми котлами и колонками, которые зачастую используются «без должного обслуживания».
Прокурор РТ отметил и слабую разъяснительную работу, и нехватку взаимодействия газовиков, жилищных инспекторов и муниципальных служащих. «В результате — налицо халатное отношение домовладельцев к соблюдению элементарных требований безопасности. Распространенный характер носит недопуск сотрудников газового хозяйства в квартиры, неисполнение выданных ими предписаний, что в совокупности с тотальным «закупориванием» жилых помещений приводит к трагическим последствиям», — обошелся без примеров докладчик.
Но далее потребовал — организовать в ближайшее время полные и всесторонние проверки эксплуатационных управлений «Таттрансгаза», жилищной инспекции, управляющих компаний и ТСЖ на предмет «соблюдения законности» в их деятельности и навести порядок в этой сфере.
Минниханов: «В Заинске нам просто повезло. Могло быть намного хуже»
К обсуждению газовой темы подключились и присутствующие на совещании президент и спикер Госсовета республики. Рустам Минниханов вспомнил взрывы домов в Магнитогорске и Шахтах, отметив, что к таким трагическим последствиям способны привести «элементарные действия по вмешательству в систему газоснабжения».
«В Заинске нам просто повезло. Могло быть намного хуже», — подчеркнул глава республики. Напомним, 22 июня 2018 года в трехкомнатной квартире на последнем этаже заинской пятиэтажки прогремел взрыв. На месте погиб рабочий, находившийся на крыше дома, позже в больнице скончалась пенсионерка из взорванной квартиры. Ее девятилетняя внучка Ева до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.
Сразу после ЧП было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих условиям безопасности для жизни и здоровья граждан. По данным источников «Реального времени», подозреваемого в деле так и не появилось. Между тем к материалам в качестве вещдока была приобщена часть газовой трубы с краном из пострадавшей квартиры. Предварительно установлено — на месте соединения имелась трещина, которую некто, не обращаясь к специалистам, пытался устранить самостоятельно, намотав сверху на трубу… ФУМ-ленту. В результате утечка продолжалась. Хозяин квартиры свою причастность к этой «самодеятельности» отрицает. По данным газовиков, на момент их проверки труба была исправна.
— Думаю, что периодичность контроля, проверок надо увеличивать, почаще их делать. Повышать ответственность управляющих компаний, собственников жилья, — заявил сегодня президент Татарстана. — Думаю, здесь прокурорская поддержка нам нужна будет — надо привести в чувство некоторых безответственных наших коллег, которые не уделяют этому внимание. Особенно в зимний период.
Далее Минниханов поднял главу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Ирека Файзуллина и поручил ему отстроить эту работу со специалистами «Таттрансгаза» и жилинспекции. Министр, в свою очередь, заявил, что «дополнительные меры» уже готовятся. «Надо восстанавливать то, что мы имели в советское время в этой части», — сказал он.
— Мы на самом деле как-то спокойно относимся. А это же настоящая бомба! — продолжал Минниханов. — Смотрите — Магнитогорск, Шахты. У нас, по-моему, он вмешался в систему газоснабжения?
— Да. Неквалифицированное вмешательство, — подтвердил Файзуллин, не уточняя, о ком речь.
По мнению президента республики, в пресечении таких коммунальных «терактов» нужна определенная жесткость и четкий регламент, как должны действовать газовики и что фиксировать. В том числе и потому, что много правонарушений со стороны жуликов-лжегазовиков.
Хозяевам закрытых дверей грозят штрафами
Проблема дошла и до депутатского корпуса, признался Фарид Мухаметшин. По словам спикера Госсовета РТ, глава «Таттрансгаза» Рафкат Кантюков обратился к коллегам-парламентариям за помощью — из-за аферистов настоящих газовиков перестали пускать в квартиры! «Газовые службы не должны так просто приходить. Их кто-то должен сопровождать. Может, старшие по подъезду», — с ходу предложил Рустам Минниханов, впрочем, посоветовал применять и «административные меры воздействия»…
Рецепт такого воздействия на заседании озвучил новый прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев. С его слов, в автограде отработали алгоритм по обеспечению доступа работников спецорганизации в дома. И по каждому факту отказа в доступе составлялся акт для привлечения к административной ответственности по линии жилищной инспекции. Последнее газовое ЧП в Челнах датируется июлем 2016 года, когда в связи с утечкой газа произошел взрыв и возгорание в шести квартирах девятиэтажного дома. Обошлось без жертв.
В 2018-м для профилактики начали со 112 многодетных семей, дальше уже с участковыми полиции пошли по квартирам неблагополучных с социальной точки зрения граждан. В ходе проверок деятельности УК выявили немало нарушений, которые обернулись 17 представлениями с дисциплинарным и административным наказанием виновных. А еще по итогам всеми управляющими компаниями были приобретены газоанализаторы по проверке сетей. «Ранее это делалось фактически дедовским методом», — признал Ерпелев.
комментарии
Это многих заставит выучить физику и химию бытового газа.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/126246-gazovymi-terroristami-v-tatarstane-zaymutsya-siloviki
Так пусть проверяющие ходят после 17:00, когда люди с работ домой приезжают, а не днем! И тогда не будет закрытых дверей