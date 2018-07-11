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Пострадавшей при взрыве в Заинске девочке собирают деньги на лечение

21:57, 11.07.2018 2

Пострадавшей при взрыве в Заинске девятилетней девочке собирают деньги на лечение. В настоящее время у ребенка развился септический шок из-за высокой концентрации ядовитых веществ в крови.

У девочки диагностированы ожог пламенем 2-3-й степени и кровоизлияние головного мозга. Для удаления эндотоксина из организма требуется специальное оборудование стоимостью почти 1 млн рублей, сообщает сайт Русфонда.

Отмечается, что в результате взрыва в жилом доме в Заинске девочка получила многочисленные ожоги лица, шеи, грудной клетки, живота, спины, бедер, голеней и дыхательных путей. Обгорело 55% тела.

Напомним, в результате взрыва газа вечером 22 июня погибли двое — рабочий, занимавшийся чисткой вентиляции на крыше, и пенсионерка, которую не смогли спасти казанские врачи. Причину ЧП и виновных устанавливает Следком.

Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:43
    Жалко девочку!
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  • Анонимно 09:47
    Что,так и будем лечить детей сбором "с мира по нитке"? А где забота о детях и помощь гос.структур?
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