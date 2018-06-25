В рамках уголовного дела из-за взрыва в доме в Заинске СК допросит местный филиал «Газпрома»

В Татарстане продолжается расследование уголовного дела по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть людей. СУ СК РФ по РТ создало следственную группу для выяснения обстоятельств взрыва в жилом доме в Заинске.

Отмечается, что в рамках расследования дела допрашиваются потерпевшие, свидетели, жители дома, сотрудники ООО «УК ЖКХ г. Заинск» и Заинской РЭГС ООО «Газпром Трансгаз Казань».

Напомним, 22 июня в одной из квартир произошел взрыв газа. В результате происшествия погибли два человека.