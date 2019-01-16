Путин поручил полностью расселить дом в Магнитогорске, где произошел взрыв газа

Фото: Салават Ахметзянов

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому расселить дом в Магнитогорске, где в конце прошлого года произошел взрыв газа.

Глава государства отметил, что причиной полного расселения стало обращение жителей города. Путин заявил, что «пошел навстречу людям» в данном вопросе.

«Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая — 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте», — цитирует президента ТАСС.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. По официальной версии, происшествие, которое унесло жизни 39 человек, произошло из-за взрыва газа.

На следующий день недалеко от места трагедии взорвалась «Газель». Ряд СМИ сообщили о связи между этими событиями.