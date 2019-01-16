СК не обнаружил следов взрывчатки на месте ЧП в Шахтах

Следственный комитет РФ не обнаружил взрывчатых веществ на месте обрушения квартир в жилом доме в Шахтах Ростовской области.

«Сотрудниками Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России в ходе проведения осмотра места происшествия с применением газоанализатора следов взрывчатых веществ не обнаружено», — сказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В ходе осмотра установлено, что эпицентр взрыва располагается в квартире №72, в которой проживала одна женщина 1952 года рождения. Кран подачи газа в квартиру на момент осмотра находился в положении «открыто».

Из показаний свидетелей следует, что накануне происшествия в подъезде чувствовался запах бытового газа.



Петренко отметила, что к настоящему времени разбор завалов завершен, местонахождение всех проживавших в квартирах установлено.

Ранее стало известно, что спасатели нашли тело пятого погибшего при обрушении дома в Шахтах Ростовской области.