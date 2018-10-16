Открытие выставочного центра «Казань экспо»: роботы, экскаваторы и коммунальная техника

17:06, 16.10.2018 35
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Cегодня в Татарстане начинает работу международный форум дорожников — трехдневная специализированная выставка «Дорога 2018». Официальное открытие пройдет завтра в новом выставочном центре «Казань-Экспо». Павильоны построены рядом с аэропортом. Экспозиция познакомит с новыми технологиями отрасли, дорожно-строительной техникой. Подготовлена обширная деловая программа с участием представителей Министерства транспорта России и Федерального дорожного агентства.

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