Открытие выставочного центра «Казань экспо»: роботы, экскаваторы и коммунальная техника

Cегодня в Татарстане начинает работу международный форум дорожников — трехдневная специализированная выставка «Дорога 2018». Официальное открытие пройдет завтра в новом выставочном центре «Казань-Экспо». Павильоны построены рядом с аэропортом. Экспозиция познакомит с новыми технологиями отрасли, дорожно-строительной техникой. Подготовлена обширная деловая программа с участием представителей Министерства транспорта России и Федерального дорожного агентства.
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