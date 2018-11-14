Подготовка Kazan Expo к чемпионату WorldSkills опережает график

Работы по подготовке МВЦ «Казань Экспо» к проведению WorldSkills Kazan 2019 идут с опережением графика.



«Вчера у нас была возможность осмотреть и познакомиться с объектом, мы были очень впечатлены, наблюдая за прогрессом. Мы можем назвать «Казань Экспо» мировым классом, поскольку сейчас объект полностью оснащен и готов с точки зрения логистики и технологической составляющей», — заявил исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи.



По его словам, выставочный центр спроектировали и построили с учетом требований всех экспертов.

Напомним, что строительство Kazan Expo началось в 2015 году. Комплекс решили возвести к чемпионату WorldSkills, который столица Татарстана примет в 2019 году. Первый камень в фундамент центра заложил президент РТ Рустам Минниханов.