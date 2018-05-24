Казань к ЧМ-2018 закупила более 100 новых автобусов МАЗ

В Казани к чемпионату мира по футболу появится более ста красных автобусов производства Минского автомобильного завода. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на источник на МАЗе.

Уточняется, что транспортные средства работают на дизельном топливе. Все моторы соответствуют стандартам экологичности Евро-5.

Во время соревнований новый транспорт планируют использовать для перевозки болельщиков, а в остальное время — на городских и пригородных маршрутах.

По словам собеседника агентства, церемония передачи автобусов МАЗ пройдет в Казани на этой неделе.

Всего Минский автозавод поставил в российские города-организаторы ЧМ-2018 более 1000 автобусов.

Ранее сообщалось, что в Казани в 2018 году появится 210 новых автобусов.