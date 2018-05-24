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Казань к ЧМ-2018 закупила более 100 новых автобусов МАЗ

08:58, 24.05.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России 4
Казань к ЧМ-2018 закупила более 100 новых автобусов МАЗ
Фото: ru.wikipedia.org / Gradmir

В Казани к чемпионату мира по футболу появится более ста красных автобусов производства Минского автомобильного завода. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на источник на МАЗе.

Уточняется, что транспортные средства работают на дизельном топливе. Все моторы соответствуют стандартам экологичности Евро-5.

Во время соревнований новый транспорт планируют использовать для перевозки болельщиков, а в остальное время — на городских и пригородных маршрутах.

По словам собеседника агентства, церемония передачи автобусов МАЗ пройдет в Казани на этой неделе.

Всего Минский автозавод поставил в российские города-организаторы ЧМ-2018 более 1000 автобусов.

Ранее сообщалось, что в Казани в 2018 году появится 210 новых автобусов.

БизнесТранспорт Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 09:18
    Почему не КАМАЗ поставляет автобусы для домашнего чемпионата мира? Или у КАМАЗа и так все в шоколаде?
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    Анонимно 09:55
    Видимо Камазовский бас подороже Белорусского
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  • Анонимно 09:47
    надо цены снизить до 15 рублей за проезд. в Оренбурге 17 рублей. дети до 12 лет ездять бесплатно.
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  • Анонимно 09:52
    Посмотрите на те КАМАЗы,которые сейчас на маршрутах-дымят как трактора,задыхаешься в авто,когда следуешь за таким "чудом"!
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