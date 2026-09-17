Средний размер потребкредита в России упал до 180,3 тыс. рублей

Показатель сократился на 13,1% по сравнению с августом прошлого года

Фото: Роман Хасаев

В августе 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 180,3 тыс. руб., сократившись на 13,1% по сравнению с августом прошлого года (207,5 тыс. руб.) и на 2,9% к июлю текущего года (185,7 тыс. руб.). Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший средний чек зафиксирован в Москве (312,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (281,4 тыс. руб.), Московской области (248,4 тыс. руб.), Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (211,7 тыс. руб.) и Татарстане (206,1 тыс. руб.).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сильнее всего за год показатель снизился в Приморском и Красноярском краях (по -16,8%), Ставропольском крае (-16,6%) и Москве (-19,6%). Меньше всего сокращение показали Пермский край (-2,3%) и Забайкальский край (-2,7%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, средний размер кредита стабилизировался на уровне 170–190 тыс. руб. Банки сохраняют низкий аппетит к риску и предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй заемщиков.

Ранее месячные объемы выдач потребкредитов в республике демонстрировали снижение. Так, по данным экспертов кредитного бюро, в июне было выдано на 10,7% меньше таких займов, чем в мае того же года.

Зульфат Шафигуллин