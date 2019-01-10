С начала года цены на новые автомобили в России выросли на 1—5%

С 1 января 2019 года цены на новые автомобили в России выросли на 1—5% в зависимости от марки.

«Рост стоимости вызван в первую очередь изменением ставки НДС, а также ежегодной индексацией цен на авто», — цитирует представителя автомобильной группы «Авилон» ТАСС.

Так, по оценке дилера, цены на Hyundai увеличились в среднем на 2%, Cadillac и Chevrolet — от 1% до 5,3%, Mercedes — на 2%, Audi — на 2,5%, Ford — от 2% до 4%, Volvo — на 4—5%, Volkswagen — на 2%. Автомобили Lada подорожали на 3—4%, а Mitsubishi — на 3%. Также в среднем на 2% повысились цены на Aston Martin, Ferrari и Rolls-Royce.

Ранее сообщалось, что автосалоны повысят цены на автомобили до 8% из-за НДС.