Акции Apple упали на 10 процентов после пересмотра прогнозов по выручке

Акции компании Apple упали на 9,43% после заявления главы компании Тима Кука о пересмотре прогноза по выручке в l квартале 2019 года. Падение составило 9,96%.

Сегодня в 14.30 стоимость одной акции Apple опустилась до $142,19, следует из данных Bloomberg.

Днем 3 января Тим Кук представил пересмотренный прогноз по l кварталу 2019 финансового года, по которому доход компании составляет $84 млрд. Эта цифра ниже, чем первоначальные ожидания.

Напомним, выручка Apple по итогам lV финансового квартала (закончился 29 сентября) 2018 года достигла $62,9 млрд, что на 20% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. В компании эту сумму назвали новым рекордом.