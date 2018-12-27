Минстрой спрогнозировал повышение тарифов на воду и тепло

В Министерстве строительства и ЖКХ предупредили россиян о росте тарифов на водоснабжение, водоотведение и подачу тепла. Это связано с введением оплаты неиспользуемого потребителями резерва электросетевой мощности, на которой настаивает Министерство энергетики.

Как сообщает «Коммерсант», плата за резерв сетевой мощности по идее энергетиков должна вводиться для потребителей категории «свыше 670 кВт», если они не используют всю сетевую мощность. Сети же, получая плату за реальный объем потребления, вынуждены держать лишнее оборудование, что увеличивает их расходы. Минэнерго предложило вводить оплату «лишней» мощности с 2020 года при потреблении менее 60% от заявленной, начав с оплаты 10% и перейдя к полной оплате резерва к 2024 году.

Согласно оценкам экспертов и участников рынка, наиболее сильно изменения ударят по водоканалам, у которых на электроэнергию идет 25% затрат, а рост различных тарифов ЖКХ может составить 3–5%.



Ранее сообщалось, что Казань заняла первое место в рейтинге российских городов по среднему платежу в интернете за коммунальные услуги

В среднем за раз казанцы тратят на ЖКУ 3 288 рублей. На втором месте рейтинга оказалась Москва (3 209 рублей), на третьем — Владивосток (2 999 рублей). В целом по стране средний чек за коммунальные услуги составил в сети 2 273 рубля.