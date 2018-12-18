Реформа ОСАГО увеличит страховщикам рост премий до 5%

Новые тарифы ОСАГО обеспечат рынку 5-процентный рост сборов — около 10 млрд рублей. Ожидалось, что рост средней цены полиса не превысит 1,5%.



«По сути, пятипроцентный рост ожидается по итогам трех факторов. Новых тарифов (они дадут рост премий до 2,5%), роста числа автомобилистов (это даст еще 1,5%) и увеличения проникновения страхования и схлопывания рынка поддельных полисов», — передает «Коммерсант» слова президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса.

В союзе обещают, что компании будут сдерживать рост цен в тех регионах, где ситуация им позволяет это делать. Регулятор же намерен отслеживать и прекращать завышение цен в ОСАГО.

Напомним, в ноябре Центробанк утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. Документ предусматривает расширение тарифного коридора базовых ставок страхового тарифа на 20% вниз и 20% вверх.

Ранее сообщалось, что ОСАГО может подорожать из-за отставания Минфина по проведению реформы, предусматривающей переход к более справедливой цене полиса.