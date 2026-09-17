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ВВП России вырос на 0,6%

09:37, 17.09.2026

Потребительский спрос остается устойчивым

ВВП России вырос на 0,6%
Фото: Jakub Żerdzicki на Unsplash

ВВП России за январь — июль 2026 года прибавил 0,6% к аналогичному периоду прошлого года. Эти цифры были представлены на совещании по текущей ситуации в экономике, которое провел вице-премьер Александр Новак с участием Минэкономразвития, Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Минтруда, Банка России и экспертов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Потребительский спрос остается устойчивым: оборот розничной торговли, общепита и платных услуг вырос на 4,8%, в том числе розничной торговли — на 5,4%. Реальные зарплаты в первом полугодии увеличились на 6,5%, безработица в июле составила 2,3%.

взято с сайта kremlin.ru

Годовая инфляция на 14 сентября достигла 6,2%. В августе цены снизились на 0,1% за месяц за счет удешевления продовольствия и услуг.

В промышленности обрабатывающие производства за семь месяцев выросли на 0,5%, в июле — на 2,4%. Опережающими темпами растут машиностроение (+6,4%) и производство лекарств (+13,9%). Грузооборот транспорта без трубопроводного увеличился на 2,4%.

Новак поручил ведомствам подготовить к следующему совещанию детальный анализ инвестиционной активности и структуры импорта.

Ранее сообщалось, что креативная экономика займет 7,7% ВВП России к 2036 году.

Алсу Сабирзанова

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Экономика

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