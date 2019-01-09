В ФАС сообщили о росте стоимости бензина в российских регионах на 1,7%

С 1 января 2019 года рост розничных цен на бензин в регионах России не превысил 1,7%.

«В ряде регионов [с 1 января 2019 года] мы отфиксировали рост цены в размере не более чем на 1,7%. Преимущественно это регионы европейской части России», — сообщил начальник управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрий Махонин.

По его словам, в основном цены подняли крупные вертикально-интегрированные компании, они обосновывают это увеличением НДС, пишет ТАСС.

Махонин отметил, что динамика цен укладывается в договоренности между правительством и нефтяниками, достигнутыми осенью прошлого года.

Ранее сообщалось что в России в новогодние праздники повысились цены на бензин и дизтопливо. Оно дорожает в основном на заправках крупных нефтекомпаний, которые отыгрывают повышение НДС с 1 января до 20%. Участники топливного рынка отмечают, что «Лукойл» и «Башнефть» (принадлежит «Роснефти») подняли цены в Башкирии на бензин и дизтопливо на 65—80 коп. за литр.

