Потребительские возможности татарстанцев выросли за год на 40%

При этом их потребительские ресурсы почти наполовину состояли из кредитов и потраченных сбережений, как и во многих других регионах страны

Фото: Дамира Хайруллина

В 2018 году выросшие сырьевые доходы помогли сектору государственных финансов, однако финансовое положение граждан, судя по официальной статистике, ничуть не улучшилось. В течение года среднедушевые доходы населения падали в каждом четвертом регионе. В Татарстане располагаемые ресурсы домашних хозяйств почти наполовину состоят из займов и потраченных сбережений, а у жителей Ингушетии 70% расходов уходит на еду. Эти и другие факты об уровне жизни и потреблении россиян — в материале «Реального времени».

В каждом четвертом регионе падают номинальные доходы

С конца 2014 года по начало 2018-го инфляция в России росла быстрее, чем доходы населения, — другими словами, опережающий рост цен все это время «съедал» финансовое благосостояние граждан. В этом году реальные доходы начали восстанавливаться, правда, после президентских выборов активному восстановлению пришел конец: с мая РДН либо снова падают, либо растут на уровне статпогрешности.

В отличие от реальных, среднедушевые доходы россиян, не учитывающие инфляцию, увеличиваются в большинстве регионов России. В целом по стране их годовой прирост во II квартале 2018-го составил более 5% (максимальная динамика была в Севастополе: +17,6% год к году).

Но так происходит не везде. Почти в четверти регионов среднедушевые доходы сокращаются даже в номинальном выражении. Самое серьезное их падение наблюдалось в Магаданской области (-9,6% относительно апреля—июня прошлого года), а также в Курской, Воронежской и Вологодской областях (-7,2%).

«Снижение номинальных доходов в депрессивных регионах практически полностью компенсируется их ростом в благополучных регионах, тем самым формируется тенденция все большей территориальной зарплатной дифференциации», — отмечает доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.

В III квартале 2018-го среднедушевые доходы населения составляли 31,99 тыс. рублей, это 306,1% от величины прожиточного минимума; в аналогичном прошлогоднем периоде этот показатель был выше — 309,8% прожиточного минимума. Численность малоимущих в январе—сентябре этого года достигала 13,3 млн человек, годом ранее — 13,2 млн.

«Думаю, что более позитивные, но краткосрочные показатели мы увидим по итогам IV квартала 2018 года, что связано с выплатой квартальных и годовых премий. Однако это не изменит динамики, — говорит Лебединская. — Не добавляет уверенности и индекс потребительских ожиданий, значение которого достигло минимума с начала 2017 года. Традиционно наиболее пессимистичное настроение зафиксировано у лиц старшего возраста (после 50 лет), настораживает снижение уверенности у молодых граждан (до 30 лет)».

Россияне занимают и тратят накопленное

Показатель располагаемых ресурсов домохозяйств, который, помимо денежных доходов, включает в себя потраченные накопления, заемные средства и стоимость натуральных поступлений товаров, увеличился в меньшем количестве регионов. В целом по России располагаемые ресурсы за год выросли на 4,8%, больше всего — в Ханты-Мансийском автономном округе (+64,3%), Пензенской области (+61,5%) и Татарстане (+42%).

В то же время во многих субъектах располагаемые ресурсы сокращались. Максимальное снижение этого показателя во II квартале было замечено в Калужской области (-36,5% год к году), Оренбургской и Белгородской областях (-14,1%), Рязанской области (-12,7%) и Костромской области (-12,2%).

С прошлого года изменился не только объем располагаемых ресурсов населения, но и его структура: в ней растет доля кредитов и израсходованных сбережений. Если в апреле—июне 2017-го эта компонента формировала 7,4% среднедушевых ресурсов, то во II квартале нынешнего года на нее приходилось уже 11%.

В некоторых субъектах РФ доля займов и «сожженных» сбережений особенно велика. Нечто труднообъяснимое происходит в Татарстане: судя по данным Росстата, кредиты и израсходованные накопления во II квартале формировали 45,1% располагаемых ресурсов домохозяйств республики (хотя в апреле—июне 2017 года на их долю приходилось 18,5%).

С прошлого года изменился не только объем располагаемых ресурсов населения, но и его структура: в ней растет доля кредитов и израсходованных сбережений. Фото Дарьи Турцевой

К числу регионов с наибольшим удельным весом этой составляющей относятся также Томская область (28,1%), ХМАО (26,6%), Пензенская область (26%) и Северная Осетия (23,9%).

Пока зависимость от одних источников ресурсов росла, доля остальных компонент сокращалась. Особенно заметно снизился удельный вес денежных доходов: с 89,8% в апреле—июне прошлого года до 86,6% в нынешнем. Эта тенденция прослеживается по большинству российских регионов.

«Действительно, снижение уровня жизни приводит к «сжиганию» накоплений. Это подтверждают и данные Росстата», — констатирует Лебединская. Учитывая, что большая часть населения России получает зарплату в размере менее 30 тыс. рублей, даже незначительная коррекция номинальных доходов может привести к существенным финансовым потрясениям в жизни многих семей, говорит она.

«Зачастую россияне, невзирая на многочисленные программы по финансовой грамотности и опираясь исключительно на свой житейский опыт, впрок закупают бытовую технику, транспортные средства с целью минимизации последствий от ожидаемых коррекций курса национальной валюты, берут ипотечные кредиты с целью дальнейшей перепродажи недвижимости», — объясняет Лебединская рост доли займов и потраченных накоплений.

За год потребительские расходы почти не выросли

В среднем один житель России во II квартале тратил на потребительские нужды 17,37 тыс. рублей в месяц; за год этот показатель увеличился на 3%, что сопоставимо с инфляцией. При этом почти в 40% субъектов сумма расходов за год снизилась.

Более 30% всех расходов у россиян уходит на покупку продуктов питания, однако по регионам этот показатель сильно «плавает». Так, на Чукотке и в Дагестане доля продуктовых расходов переваливает за 50%, а в Ингушетии достигает 70%.

Наименьшей доля расходов на продукты была в Татарстане — 18,8%. При этом за год в регионе сильно выросли расходы на непродовольственные товары: с 42,8 до 52,9% (сейчас это максимальный показатель по России). По стране в целом доля расходов на непродовольственные товары составила почти 37%. На оплату услуг у россиян уходило 28,6% расходов, 2,8% — на питание вне дома, еще 1,5% — на покупку алкогольных напитков.

Тенденция такова, что продукты и непродовольственные товары по сравнению с прошлым годом стали занимать меньшую долю в расходах, зато выросла доля услуг и общепита. Впрочем, изменения были незначительными.

Мясо, рыба, транспорт и ЖКХ занимают основную долю расходов

В группе продовольственных товаров наибольшие траты приходятся на мясо и рыбу — на их покупку у россиян во II квартале уходило 27% продуктовых расходов. Вторым по значимости являлось молоко и молочные продукты — 17,4%. Доля хлеба и хлебных продуктов в общих продуктовых расходах превышала 15%.

Структура расходов на покупку продуктов питания по субъектам РФ, 2 кв. 2018 года

2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 Расходы на покупку продуктов питания (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей) В том числе (в процентах) Расходы на покупку продуктов питания (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей) В том числе (в процентах) хлебные продукты картофель овощи и бахчевые фрукты и ягоды мясо и мясопродукты рыбу и рыбопродукты Российская Федерация 5 203,4 15,2 1,7 8,3 7 Центральный 5 974,4 14,2 1,7 8,2 6,5 федеральный округ Белгородская область 5 630,7 14,7 1,9 6,7 6,4 Брянская область 5 273,8 15,2 0,5 6,5 4,2 Bладимирская область 5 190,1 14,5 1,1 7 5,4 Bоронежская область 4 642,3 14,9 1,5 6,9 5,4

Основные расходы в категории непродовольственных товаров — это расходы на транспортные средства: их доля составляет более 26%. Доля расходов по категории «одежда, обувь, белье, ткани» — свыше 19%. Еще 11,4% в структуре непродовольственных расходов — это траты на мебель, домашнее оборудование и уход за домом.

Структура расходов на покупку непродовольственных товаров по субъектам РФ, 2 кв. 2018 года

2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 Расходы на покупку непродовольственных товаров (в среднем на члена домохозяйства в месяц, рублей) В том числе (в процентах) Расходы на покупку непродовольственных товаров (в среднем на члена домохозяйства в месяц, рублей) В том числе (в процентах) одежду, обувь, белье, ткани теле-радиоаппаратуру, предметы для отдыха, увлечений транспортные средства мебель, домашнее оборудование, предметы для ухода за домом строительные материалы топливо Российская Федерация 6 392,5 18,8 5,7 30,5 9,9 Центральный 9 745,7 16,4 4,5 44,4 7,8

Что касается оплаты услуг, то почти треть в этой категории составляют расходы на услуги ЖКХ.

Структура расходов на оплату услуг по субъектам РФ, 2 кв. 2018 года

2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 Расходы на оплату услуг (в среднем на члена домохозяйства в месяц, рублей) В том числе (в процентах) Расходы на оплату услуг (в среднем на члена домохозяйства в месяц, рублей) В том числе (в процентах) жилищнокоммунальные услуги бытовые услуги услуги учреждений культуры услуги в системе образования медицинские услуги санаторно-оздорвительные услуги Российская Федерация 4 547,6 34,5 11,6 14 4,7 Центральный 5 874,5 32,1 11,2 18,5 3,2 федеральный округ Белгородская область 3 806,9 34,9 12,4 20,1 6,5 Брянская область 2 787,4 39,4 7,2 13,8 1,3 Bладимирская область 3 983,1 39,1 12 11,6 3,8 Bоронежская область 2 780,9 41,9 12,5 4,1 2,1

Ситуация в розничной торговле улучшилась

Если верить официальной статистике, восстановление сферы розничной торговли, сильно пострадавшей за 2015—2016 годы, в этом году идет быстрее, чем в прошлом. Так, среднемесячный рост оборота розничной торговли (ОРТ) во II квартале составлял 2,9% против 0,9% в апреле—июне 2017-го.

Существенно меньше стало и регионов, где наблюдается падение ОРТ: в прошлом году их было 30, в этом — лишь 8 (Брянская область, Ненецкий АО, Севастополь, Ингушетия, Чечня, Бурятия, Республика Алтай и Чукотский АО). Самое существенное падение оборота было в Брянской области (-5%), а самый быстрый рост — в Адыгее (+12,4%).

При этом динамика розничного оборота в группе непродовольственных товаров и платных услуг выше, чем в сегменте продуктов питания.

Оборот розничной торговли по субъектам РФ, 2 кв. 2018 года

ОРТ всего в сопоставимых ценах в % к соответствующему месяцу предыдущего года ОРТ пищевые в сопоставимых ценах в % к соответствующему месяцу предыдущего года ОРТ непродовольственные в сопоставимых ценах в % к соответствующему месяцу предыдущего года Ср.знач за 2 кв 2017 г Ср.знач за 2 кв 2018 г Ср.знач за 2 кв 2017 г Ср.знач за 2 кв 2018 г Российская Федерация 100,9 102,9 100,3 102,6 Центральный федеральный округ 101,4 104,4 102,2 104,7 Белгородская область 100,9 105,0 101,4 106,8 Брянская область 105,6 95,0 100,4 96,0 Владимирская область 101,8 104,2 101,6 106,0 Воронежская область 103,0 104,5 102,7 102,5 Ивановская область 103,6 100,5 102,3 100,5 Калужская область 98,2 102,5 98,6 104,0