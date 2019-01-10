Потребительские возможности татарстанцев выросли за год на 40%
При этом их потребительские ресурсы почти наполовину состояли из кредитов и потраченных сбережений, как и во многих других регионах страны
В 2018 году выросшие сырьевые доходы помогли сектору государственных финансов, однако финансовое положение граждан, судя по официальной статистике, ничуть не улучшилось. В течение года среднедушевые доходы населения падали в каждом четвертом регионе. В Татарстане располагаемые ресурсы домашних хозяйств почти наполовину состоят из займов и потраченных сбережений, а у жителей Ингушетии 70% расходов уходит на еду. Эти и другие факты об уровне жизни и потреблении россиян — в материале «Реального времени».
В каждом четвертом регионе падают номинальные доходы
С конца 2014 года по начало 2018-го инфляция в России росла быстрее, чем доходы населения, — другими словами, опережающий рост цен все это время «съедал» финансовое благосостояние граждан. В этом году реальные доходы начали восстанавливаться, правда, после президентских выборов активному восстановлению пришел конец: с мая РДН либо снова падают, либо растут на уровне статпогрешности.
В отличие от реальных, среднедушевые доходы россиян, не учитывающие инфляцию, увеличиваются в большинстве регионов России. В целом по стране их годовой прирост во II квартале 2018-го составил более 5% (максимальная динамика была в Севастополе: +17,6% год к году).
Но так происходит не везде. Почти в четверти регионов среднедушевые доходы сокращаются даже в номинальном выражении. Самое серьезное их падение наблюдалось в Магаданской области (-9,6% относительно апреля—июня прошлого года), а также в Курской, Воронежской и Вологодской областях (-7,2%).
«Снижение номинальных доходов в депрессивных регионах практически полностью компенсируется их ростом в благополучных регионах, тем самым формируется тенденция все большей территориальной зарплатной дифференциации», — отмечает доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.
В III квартале 2018-го среднедушевые доходы населения составляли 31,99 тыс. рублей, это 306,1% от величины прожиточного минимума; в аналогичном прошлогоднем периоде этот показатель был выше — 309,8% прожиточного минимума. Численность малоимущих в январе—сентябре этого года достигала 13,3 млн человек, годом ранее — 13,2 млн.
«Думаю, что более позитивные, но краткосрочные показатели мы увидим по итогам IV квартала 2018 года, что связано с выплатой квартальных и годовых премий. Однако это не изменит динамики, — говорит Лебединская. — Не добавляет уверенности и индекс потребительских ожиданий, значение которого достигло минимума с начала 2017 года. Традиционно наиболее пессимистичное настроение зафиксировано у лиц старшего возраста (после 50 лет), настораживает снижение уверенности у молодых граждан (до 30 лет)».
Россияне занимают и тратят накопленное
Показатель располагаемых ресурсов домохозяйств, который, помимо денежных доходов, включает в себя потраченные накопления, заемные средства и стоимость натуральных поступлений товаров, увеличился в меньшем количестве регионов. В целом по России располагаемые ресурсы за год выросли на 4,8%, больше всего — в Ханты-Мансийском автономном округе (+64,3%), Пензенской области (+61,5%) и Татарстане (+42%).
В то же время во многих субъектах располагаемые ресурсы сокращались. Максимальное снижение этого показателя во II квартале было замечено в Калужской области (-36,5% год к году), Оренбургской и Белгородской областях (-14,1%), Рязанской области (-12,7%) и Костромской области (-12,2%).
С прошлого года изменился не только объем располагаемых ресурсов населения, но и его структура: в ней растет доля кредитов и израсходованных сбережений. Если в апреле—июне 2017-го эта компонента формировала 7,4% среднедушевых ресурсов, то во II квартале нынешнего года на нее приходилось уже 11%.
В некоторых субъектах РФ доля займов и «сожженных» сбережений особенно велика. Нечто труднообъяснимое происходит в Татарстане: судя по данным Росстата, кредиты и израсходованные накопления во II квартале формировали 45,1% располагаемых ресурсов домохозяйств республики (хотя в апреле—июне 2017 года на их долю приходилось 18,5%).
К числу регионов с наибольшим удельным весом этой составляющей относятся также Томская область (28,1%), ХМАО (26,6%), Пензенская область (26%) и Северная Осетия (23,9%).
Пока зависимость от одних источников ресурсов росла, доля остальных компонент сокращалась. Особенно заметно снизился удельный вес денежных доходов: с 89,8% в апреле—июне прошлого года до 86,6% в нынешнем. Эта тенденция прослеживается по большинству российских регионов.
«Действительно, снижение уровня жизни приводит к «сжиганию» накоплений. Это подтверждают и данные Росстата», — констатирует Лебединская. Учитывая, что большая часть населения России получает зарплату в размере менее 30 тыс. рублей, даже незначительная коррекция номинальных доходов может привести к существенным финансовым потрясениям в жизни многих семей, говорит она.
«Зачастую россияне, невзирая на многочисленные программы по финансовой грамотности и опираясь исключительно на свой житейский опыт, впрок закупают бытовую технику, транспортные средства с целью минимизации последствий от ожидаемых коррекций курса национальной валюты, берут ипотечные кредиты с целью дальнейшей перепродажи недвижимости», — объясняет Лебединская рост доли займов и потраченных накоплений.
За год потребительские расходы почти не выросли
В среднем один житель России во II квартале тратил на потребительские нужды 17,37 тыс. рублей в месяц; за год этот показатель увеличился на 3%, что сопоставимо с инфляцией. При этом почти в 40% субъектов сумма расходов за год снизилась.
Более 30% всех расходов у россиян уходит на покупку продуктов питания, однако по регионам этот показатель сильно «плавает». Так, на Чукотке и в Дагестане доля продуктовых расходов переваливает за 50%, а в Ингушетии достигает 70%.
Наименьшей доля расходов на продукты была в Татарстане — 18,8%. При этом за год в регионе сильно выросли расходы на непродовольственные товары: с 42,8 до 52,9% (сейчас это максимальный показатель по России). По стране в целом доля расходов на непродовольственные товары составила почти 37%. На оплату услуг у россиян уходило 28,6% расходов, 2,8% — на питание вне дома, еще 1,5% — на покупку алкогольных напитков.
Тенденция такова, что продукты и непродовольственные товары по сравнению с прошлым годом стали занимать меньшую долю в расходах, зато выросла доля услуг и общепита. Впрочем, изменения были незначительными.
Мясо, рыба, транспорт и ЖКХ занимают основную долю расходов
В группе продовольственных товаров наибольшие траты приходятся на мясо и рыбу — на их покупку у россиян во II квартале уходило 27% продуктовых расходов. Вторым по значимости являлось молоко и молочные продукты — 17,4%. Доля хлеба и хлебных продуктов в общих продуктовых расходах превышала 15%.
|2 кв 2017
|2 кв 2017
|2 кв 2017
|2 кв 2017
|2 кв 2017
|Расходы на покупку продуктов питания (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей)
|В том числе (в процентах)
|Расходы на покупку продуктов питания (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей)
|В том числе (в процентах)
|хлебные продукты
|картофель
|овощи и бахчевые
|фрукты и ягоды
|мясо и мясопродукты
|рыбу и рыбопродукты
|Российская Федерация
|5 203,4
|15,2
|1,7
|8,3
|7
|Центральный
|5 974,4
|14,2
|1,7
|8,2
|6,5
|федеральный округ
|Белгородская область
|5 630,7
|14,7
|1,9
|6,7
|6,4
|Брянская область
|5 273,8
|15,2
|0,5
|6,5
|4,2
|Bладимирская область
|5 190,1
|14,5
|1,1
|7
|5,4
|Bоронежская область
|4 642,3
|14,9
|1,5
|6,9
|5,4
Основные расходы в категории непродовольственных товаров — это расходы на транспортные средства: их доля составляет более 26%. Доля расходов по категории «одежда, обувь, белье, ткани» — свыше 19%. Еще 11,4% в структуре непродовольственных расходов — это траты на мебель, домашнее оборудование и уход за домом.
|2 кв 2017
|2 кв 2017
|2 кв 2017
|2 кв 2017
|2 кв 2017
|Расходы на покупку непродовольственных товаров (в среднем на члена домохозяйства в месяц, рублей)
|В том числе (в процентах)
|Расходы на покупку непродовольственных товаров (в среднем на члена домохозяйства в месяц, рублей)
|В том числе (в процентах)
|одежду, обувь, белье, ткани
|теле-радиоаппаратуру, предметы для отдыха, увлечений
|транспортные средства
|мебель, домашнее оборудование, предметы для ухода за домом
|строительные материалы
|топливо
|Российская Федерация
|6 392,5
|18,8
|5,7
|30,5
|9,9
|Центральный
|9 745,7
|16,4
|4,5
|44,4
|7,8
Что касается оплаты услуг, то почти треть в этой категории составляют расходы на услуги ЖКХ.
|2 кв 2017
|2 кв 2017
|2 кв 2017
|2 кв 2017
|2 кв 2017
|Расходы на оплату услуг (в среднем на члена домохозяйства в месяц, рублей)
|В том числе (в процентах)
|Расходы на оплату услуг (в среднем на члена домохозяйства в месяц, рублей)
|В том числе (в процентах)
|жилищнокоммунальные услуги
|бытовые услуги
|услуги учреждений культуры
|услуги в системе образования
|медицинские услуги
|санаторно-оздорвительные услуги
|Российская Федерация
|4 547,6
|34,5
|11,6
|14
|4,7
|Центральный
|5 874,5
|32,1
|11,2
|18,5
|3,2
|федеральный округ
|Белгородская область
|3 806,9
|34,9
|12,4
|20,1
|6,5
|Брянская область
|2 787,4
|39,4
|7,2
|13,8
|1,3
|Bладимирская область
|3 983,1
|39,1
|12
|11,6
|3,8
|Bоронежская область
|2 780,9
|41,9
|12,5
|4,1
|2,1
Ситуация в розничной торговле улучшилась
Если верить официальной статистике, восстановление сферы розничной торговли, сильно пострадавшей за 2015—2016 годы, в этом году идет быстрее, чем в прошлом. Так, среднемесячный рост оборота розничной торговли (ОРТ) во II квартале составлял 2,9% против 0,9% в апреле—июне 2017-го.
Существенно меньше стало и регионов, где наблюдается падение ОРТ: в прошлом году их было 30, в этом — лишь 8 (Брянская область, Ненецкий АО, Севастополь, Ингушетия, Чечня, Бурятия, Республика Алтай и Чукотский АО). Самое существенное падение оборота было в Брянской области (-5%), а самый быстрый рост — в Адыгее (+12,4%).
При этом динамика розничного оборота в группе непродовольственных товаров и платных услуг выше, чем в сегменте продуктов питания.
|ОРТ всего в сопоставимых ценах в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|ОРТ пищевые в сопоставимых ценах в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|ОРТ непродовольственные в сопоставимых ценах в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|Ср.знач за 2 кв 2017 г
|Ср.знач за 2 кв 2018 г
|Ср.знач за 2 кв 2017 г
|Ср.знач за 2 кв 2018 г
|Российская Федерация
|100,9
|102,9
|100,3
|102,6
|Центральный федеральный округ
|101,4
|104,4
|102,2
|104,7
|Белгородская область
|100,9
|105,0
|101,4
|106,8
|Брянская область
|105,6
|95,0
|100,4
|96,0
|Владимирская область
|101,8
|104,2
|101,6
|106,0
|Воронежская область
|103,0
|104,5
|102,7
|102,5
|Ивановская область
|103,6
|100,5
|102,3
|100,5
|Калужская область
|98,2
|102,5
|98,6
|104,0
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