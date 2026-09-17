Ак Барс Банк повысил максимальную ставку по вкладу «Мой выбор» до 13,7%
Депозит предлагает особые условия для пенсионеров и зарплатных клиентов Ак Барс Банка
Теперь максимальная доходность вклада «Мой выбор» от Ак Барс Банка равна 13,7% годовых.
Депозит предлагает особые условия для пенсионеров и зарплатных клиентов Ак Барс Банка — надбавку +1% к базовой ставке. Наибольшую выгоду в 13,7% им принесет вклад на 121 день при наличии подключенной подписки «Премиальная».
Вклад позволяет разместить от 10 тыс. до 15 млн рублей сроком на 3, 4, 6 месяцев или 1 год. Пролонгация, пополнение и частичное снятие денежных средств условиями продукта не предусмотрены.
Ознакомьтесь со всеми условиями по вкладу «Мой выбор» на www.akbars.ru.
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