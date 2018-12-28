«С особым цинизмом»: почему противно даже от мысли о возвращении Ташаева в «Динамо»
В стане «бело-голубых» «трансферную дичь» пока опровергают
Буквально на днях в ряде СМИ прошел слух: Александр Ташаев близок к возвращению в «Динамо»! Популярный комментатор Виталий Ошовский в авторской колонке, написанной для «Реального времени», разбирается, сколько в этой информации правды и какая «дичь» может выйти из этого трансфера.
При уходе из «Динамо» Ташаев целенаправленно готовил «побег» в «Спартак»
Кажется, скандалам вокруг «Спартака» не будет конца. Только-только немного поутихли страсти вокруг Дениса Глушакова, как в стане «красно-белых» появилась новая, не менее «горячо любимая» фанатами фигура. Федеральные СМИ написали о якобы готовящемся возвращении в «Динамо» Александра Ташаева — человека, который полгода назад стал персоной нон-грата для фанатов «бело-голубых». Хотя и пытался уйти красиво, вводя в заблуждение и лично вашего автора в беседе тет-а-тет на одной из презентаций в Москве.
Но не вышло. По прошествии времени выяснилось, что Ташаев свой «побег» из «Динамо» готовил целенаправленно и не один месяц. Причем побег именно в «Спартак», ведь по ходу дела он отклонил предложения ЦСКА, «Зенита» и даже родного «Локомотива», куда его звал лично Семин. А динамовский болельщик может простить игроку все, кроме двух вещей: безразличия к клубу и перехода в «Спартак». И уходя в стан «злейшего врага», Александр, конечно же, понимал, на что идет.
6 июля он наконец подписал контракт с «красно-белыми», а на презентации новой формы «Спартака» (где Ташаев был главным действующим лицом) уже рассказывал, как ему симпатичны красно-белая команда и ее стиль. Через год-два Александр видел себя звездой европейского футбола. И как-то все равно, что ради этого пришлось наплевать на динамовских болельщиков, которые поддерживали футболиста во время вылета «Динамо» в ФНЛ и в самом этом турнире. Отлично помню, как подбадривал Ташаева и даже аплодировал ему весь сектор, когда он не забил важнейший пенальти в ворота «Тосно» в ноябре 2017-го. И вполне естественными казались слова игрока, сказанные автору этих строк еще в мае, о том, что он хочет остаться в «Динамо», когда переход в «Спартак» был на уровне инсайдов.
К какой катастрофе придут «бело-голубые» с возвращением Ташаева
Однако в «Спартаке» у Ташаева как-то не задалось с самого начала. После 3-го тура Массимо Каррера стал потихоньку усаживать его на лавку, а с приходом Рианчо и Кононова хавбек порой даже оказывался вне заявки на матч. Ташаев в первой части сезона проиграл конкуренцию не только возрастному Самедову, но даже совсем юному Александру Ломовицкому.
Сыграть со «Спартаком» в открытый футбол решаются единицы, и с преодолением насыщенной обороны у Александра появились большие проблемы. Большую часть своих результативных действий в прошлом сезоне он совершил в быстрых контрвыпадах. Но это — в «Динамо», которое что при Калитвинцеве, что сейчас при Хохлове исповедует ярко выраженную игру вторым номером. И теперь на позиции вингера у «Динамо» блистает Жоаозиньо.
Итак, если Ташаев найдет в себе силы вернуться, он:
- столкнется с агрессивным неприятием со стороны болельщиков «Динамо»,
- вынужден будет бороться за место в составе. По флангам у «Динамо» уже есть Жоаозиньо и Панченко + Черных,
- посеет разлад внутри команды. Далеко не все игроки «Динамо» нормально восприняли уход Ташаева в стан «врага».
Взвесив все «за» и «против», легко прийти к выводу: возвращение Ташаева способно запросто утащить москвичей обратно в ФНЛ.
Как «Динамо» комментирует возможное возвращение
Представьте, что вы какое-то время встречались с девушкой «из ниоткуда» — показали ей мир, многому научили, сделали интересным человеком. На нее обратил внимание чуть более богатый и успешный мужчина, и она сразу собралась уходить к нему. При этом, чтобы поскорее разорвать отношения с вами, она подает на вас в суд и требует от вас компенсации — в момент, когда у вас возникли финансовые трудности. Проходит полгода. «Богачу» девушка не подошла, и она решает попроситься обратно. Пойдете вы ей навстречу?
Разумеется, болельщики «Динамо» оказались встревожены сообщениями о готовящемся возвращении Ташаева. Ваш автор тут же связался с пресс-атташе «Динамо», который, впрочем, опроверг эти слухи. По словам Игоря Ершова, представить себе возвращение Александра в «Динамо» на данный момент невозможно хотя бы чисто технически. Кроме того, удалось выяснить, что нынешний спортивный директор «Динамо» Роман Широков не в лучших отношениях с агентом Ташаева Аланом Агузаровым.
За последние полгода Ташаев продемонстрировал не самые хорошие человеческие качества, а, говоря прямо, отличился особым цинизмом. Но «циничный человек» отнюдь не означает «плохой футболист». Александр в самом расцвете сил, и в условной «Уфе» или «Урале» он снова может и должен заиграть. Благо вся нижняя половина таблицы РПЛ исповедует контратакующий футбол. «Динамо», впрочем, тоже. Но территория «Петровского парка», скорее всего, останется для Ташаева чужой.
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