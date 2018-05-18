Федор Смолов: «Мы так рады, что Дзюба вернулся в сборную. Все утро ржали»

Игроки сборной России покуражились на презентации «Найк»

В Москве в формате встречи журналистов и блогеров с игроками сборной России по футболу прошла презентация магазина «Найк». Известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Виталий Ошовский тоже побывал на тусовке.

Случайные прохожие даже не подозревали, что рядом футбольные звезды

Магазин находится рядом с пафосными московскими бутиками и ресторанами. Возможно, обедая в какой-нибудь итальянской пиццерии, отдыхающие были бы и рады пообщаться со звездами сборной России, но многие из них даже не догадывались, что Смолов и Ко — совсем близко, буквально в соседнем здании.

Компания «Найк» пригласила на эту встречу не только журналистов крупнейших изданий, но и блогеров самых многочисленных футбольных групп ВК. Эксперимент получился более чем удачный: больше половины вопросов игрокам задавала именно «юная смена». Да и в целом молодежь в этот вечер была особенно активна.

Ближе к 13 часам футболисты наконец-то вошли в зал. «Встречайте, звезды нашего футбола: Дзюба, Смолов, Зобнин, Акинфеев, Ташаев, Миранчук, Кудряшов, Дзагоев», — воодушевилась ведущая мероприятия Мария Командная. Игроки встали в шахматном порядке в модельной позе — дали фотографам возможность их поснимать, после чего прошли в конференц-зал.

«Прудников даже в арку не попал бы»

«Парни, что такие невеселые?» — едва усевшись, призвал остальных проснуться весельчак Артем Дзюба. Среагировал только Смолов. Среагировал так, что Дзюбе теперь придется просить прощения у Александра Прудникова. «Мы так рады, что Тема вернулся в сборную. Все утро ржали над его шутками» — «Над какими?.. » — «Над Прудниковым! Дзюба сказал, что Саша даже в арку мячом не попал бы, через которую нужно было с улицы проходить». Дзюба попытался откреститься от этих «обвинений». Зал заливался громким смехом.

В такой атмосфере немного смущенным выглядел Александр Ташаев. «Ташай, ну ты че такой серьезный?» — продолжал веселиться Дзюба. Динамовец только привыкает к вниманию к себе, поэтому даже вымученную улыбку ему изобразить не удавалось. Тем более что его будущее сейчас под большим вопросом.

Александр Ташаев: «Хотел бы остаться в «Динамо», но не все зависит от меня»

«В «Динамо» сейчас неразбериха в руководстве. Официально у нас есть спортивный директор, но никто в команде его ни разу не видел. Пока не могу точно сказать, где продолжу карьеру — знаю только, что переговоры между «Динамо» и «Спартаком» идут. Я бы хотел остаться в «Динамо», но не все здесь зависит от меня», — сказал Ташаев в эксклюзивном мини-интервью «Реальному времени». Официально Александр продолжает оставаться игроком бело-голубых, но уже сейчас полузащитник в шаге от того, чтобы пойти по стопам Романа Зобнина и перебраться в Тарасовку.

Желающих поговорить с игроками максимально подробно набралось с десяток, но, увы, 5-минутный регламент не позволял брать у футболистов объемные интервью. Однако настроение игроков считывалось уже при первых вопросах. «Антон, вот что есть такого в игроках Франции и Бразилии, чего нет у наших?» — «А вы сами как ответите на этой вопрос? — занервничал Антон Миранчук. – В первом тайме мы могли забивать Бразилии несколько раз. Реализуй мы те шансы, сейчас бы вы говорили, какие мы короли. Нам просто не повезло. Если с реализацией все будет в порядке, мы способны обыграть на ЧМ любого. Даже Бразилию».

Настроение у игроков сборной России раскрепощенное. И в то же время боевое. Уже сегодня команда начинает работать на подготовительных сборах, а 30 мая и 5 июня сыграет товарищеские матчи с Австрией и Турцией соответственно. Леонид Слуцкий как-то заявил: «Из всех крупных турниров скандалов в сборной не было только на одном. На Евро-2008». Хоть бы сейчас обошлось!