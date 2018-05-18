Александр Ташаев о переходе в «Спартак»: «Я бы хотел остаться в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» и сборной России Александр Ташаев рассказал «Реальному времени» о ситуации вокруг своего будущего.

«Дело в том, что в «Динамо» сейчас неразбериха в руководстве. Официально у нас есть спортивный директор, но никто в команде его ни разу не видел. Пока не могу точно сказать, где продолжу карьеру — знаю только, что переговоры между «Динамо» и «Спартаком» идут. Я бы хотел остаться в «Динамо», но не все здесь зависит от меня», — заявил Ташаев в эксклюзивном интервью «Реальному времени».



Напомним, ранее Александр Ташаев был вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира на сбор в Новогорск (18—20 мая) и Австрию (20—31 мая).