Мэр Казани о МСЗ: «Ничего полезнее для будущего и настоящего казанцев нет»

Градоначальник татарстанской столицы на ежегодной встрече с журналистами прокомментировал основные волнующие темы уходящего года

Фото: Максим Платонов (архивное фото)

Сегодня свои итоги с журналистами в Казанской ратуше подводил мэр города. Градоначальник рассказал о смене подрядчика на стройке зоопарка, ответил на критику горожан по уборке снега, прокомментировал ситуацию с обманутыми дольщиками, заинтриговал расплывчатым комментарием по продаже «Нэфиса» и заверил, что в администрации Казани безразличных людей нет. На встрече с руководством города побывала и корреспондент «Реального времени».

В целом об итогах года

Уходящий год мэр Казани называет самым насыщенным. Конечно, большую роль сыграл чемпионат мира по футболу, организацию которого в столице Татарстана оценил президент ФИФА Джанни Инфантино, приехав неожиданно на один из «деловых понедельников» в мэрии города с благодарностью в адрес муниципалитета. Но это не самое главное — по словам мэра Казани, помимо капитального ремонта жилого фонда и федеральной программы «Безопасные дороги» работы были проведены по республиканским программам, за что отдельное спасибо президенту Татарстана.

Всего в 2018 году в столице республики было отремонтировано 122 улицы в городе, 60 — в поселках и 430 дворовых проездов. Важными событиями в администрации города также назвали долгожданное открытие станции метро «Дубравная» и ДК «Ленина» после реконструкции. На очереди — ДК «Сайдаш», ДК «Чулпан», ДК «Саид-Галеева». Не остались незамеченными открытия набережной озера Кабан, Горкинско-Ометьевского леса после второй очереди реконструкции, променада на Фучика, сквера на Абсалямова, набережной НКЦ и бульвара у метро «Козья слобода». Но занимаются в Казани не только центром города, но и его районами, заверил мэр. В пример привел Юдино, где ведутся масштабные работы к столетию микрорайона. Кроме того, в городе отрыли три новых школы, которые «просто космос». Одна из них — в «Салават купере». Вообще, не считая Москвы, по словам спикера, Казань стала первой по количеству введенных в эксплуатацию новых социальных объектов за последние 10 лет.

О мечтах, тарифах на проезд и продаже «Нэфиса»

Отвечая на вопрос о том, что еще мечтает сделать в городе мэр, он рассказал о планах завершить строительство Большого Казанского кольца, которое должно завершиться в ближайшие два года, что позволит добираться с окраины до центра за 10 минут. Подумав, он также заметил, что на самом деле все в наших руках, главное, чтобы не было войны.

— Кроме мирного неба уже ничего не хочется. Остальное мы все сможем, — признался градоначальник.

Отвечая еще на один актуальный вопрос — по поводу тарифной политики в сфере общественного транспорта, градоначальник рассказал, что Казань остается единственным городом в ПФО, где льготников возят на всех видах общественного транспорта. А в Самаре, которую им приводят в пример, — ездят на старых казанских красных автобусах, да и льготники могут передвигаться лишь на некоторых видах транспорта.

Вместе с тем в Казани не хватает 250 водителей. Из 870 работающих — 520 специалистов из стран ближнего зарубежья. Тарифы вынужденно требуют корректировки, признал глава администрации города, но за подробностями отправил в Госкомитет по тарифам.

Спросили мэра Казани и о продаже ГК «Нэфис». Но градоначальник почему-то заговорил о «Вечерней Казани», а о сделке забыл. Ему напомнили.

— Что касается «Вечерки»… — начал было Метшин.

— Нет, группа компаний «Нэфис», продажа, — настаивала на своем журналистка.

— Нет, я про «Вечерку». Точно так же, как вы, вчера узнал и вместе со всеми сожалею об этом, потому что это один из символов нашего города. Мы благодарны коллективу «Вечерней Казани», на разных этапах они очень профессионально и остро освещали те проблемы в Казани, которые потом находили решение, — невозмутимо ушел от ответа о «Нэфисе» мэр, но в конце все-таки добавил: — Про «Нэфис» мне ничего не известно. Я вообще в первый раз слышу, что они какое-то отношение к этому имеют.

О долгостроях и обманутых дольщиках

Рассуждая по поводу обманутых дольщиков, градоначальник напомнил, как в Казани однажды уже искоренили проблемы долгостроев, но вскоре появились новые:

— Начиная работу в 2005 году, мы имели порядка 78 проблемных домов, потом стало 74. Когда все завершалось, я был в полной уверенности, что никогда больше к этой теме не вернемся. Никто же не приходил, не спрашивал, правильно ли мы заключаем предварительные и окончательные договоры. То есть люди тратили сотни тысяч, миллионы рублей на первоначальный взнос, но забывали потратиться на консультацию с юристом. И мы получили еще 30 новых домов с обманутыми дольщиками, — ответил мэр. И отправил дольщиков за надеждой на разрешение ситуации в созданный для этих целей фонд.

Позже ему пришлось вернуться к этой наболевшей теме.

— Приходят ко мне, что я могу сделать? Где наше неравнодушие в этом? Говорят: куда вы смотрели? Когда человек приходит к нам, у него есть земля в собственности, разрешение. Согласно закону, в котором 17 пунктов, мы обязаны ему выдать разрешение на строительство. Сейчас новшества в законодательстве и признаны решить, чтобы больше такого не было. Неравнодушных мы в команде не держим, но мы не все можем сделать.

Об уборке снега и затянувшейся стройке зоопарка

Одна из журналисток отметила дорожников, что научились справляться с уборкой снега в Казани, но еще есть над чем поработать. В минувший понедельник количество выпавших осадков составило трехнедельную норму в декабре, и Метшин рассказал, что это вызвало много радости у комментаторов, критикующих работу по уборке снега в городе.

— Никто не обещал снег на лету ловить. И нет такой функции. Есть правила дорожного движения, и есть правила благоустройства, которые четко выполняются. Если не выполняются, то мы наказываем рублем. А они гласят, что в течение первых суток после снегопада должен быть расчищен снег на дорогах первой категории. Вторая и третья категория дорог должны быть расчищены в следующие сутки. Мы научились справляться, слава богу. Спасибо, что вы это видите, — отреагировал градоначальник.

По его словам, во вторник хотя проезд и был сужен, но все дороги были открыты. Сейчас для уборки снега дополнительно закупаются 24 единицы спецтехники. При этом анализ ситуации показал, что основные заторы возникают у ТЦ.

— Мы работаем, но от снега никто не застрахован. Еще раз говорю — может, придет время, научимся снег на лету ловить. Или какие-то технологии позволят нам нанокуполом закрывать Казань и только под Новый год после онлайн-голосования приоткрывать, — пошутил Метшин.

Речь зашла о новом казанском зоопарке, сроки сдачи которого генподрядчик ПСО «Казань» постоянно сдвигает.

— Большинство работ было сделано, но, к сожалению, не рассчитал силы генеральный подрядчик. На то есть объективные причины — с ним не рассчитались стадионы в Самаре, Саранске. Здесь сейчас уже на финишной прямой. Действительно, звери куплены. Есть категории, которые куплены, есть те, что на передержке в Африке. Мы надеялись, что летом будет [открытие], потому что основные работы выполнены. Сейчас там новый подрядчик, — прокомментировал спикер. Кто именно будет доделывать «Реку Замбези» он не уточнил, пояснив, что выбором занималось ГИСУ и сейчас новый подрядчик приступает к работе.

Когда ждать открытия зоопарка — также непонятно. «Со слов подрядчика мы уже пару раз называли [дату]. Но животные уже скоро говорить начнут», — сам в нетерпении, — заверил мэр.

ВСМ, вторая линия метро и Соборная мечеть

Говоря о планах по строительству ВСМ, глава города заявил, что всему свое время, но сомнений в том, что дорога нужна, у него нет.

— Но все стоит денег, и мы не можем сказать за наших коллег в правительстве, есть ли деньги. Уверены, что к этому вопросу вернемся, — прокомментировал тему мэр.

Про будущее казанского метрополитена Метшин пояснил, что ветка проектируется в сторону Советского района — Азино, Компрессорного завода, но денег на строительство пока нет. Когда процесс пойдет — зависит от экономики и возможностей бюджета Татарстана. Вместе с тем по решению президента останавливаться проходка метро не будет, сообщил градоначальник.

По месторасположению самой большой мечети в Казани — Соборной, как и по времени начала ее строительства, мэр города ясности не внес. Землю под нее предоставит город, но итоговое решение примет ДУМ РТ. Строить ее, по словам городского главы, собираются всем миром, как «Кул-Шариф» и Собор Казанской иконы Божией Матери.

О пользе МСЗ

Естественно, мэру пришлось на встрече с журналистами комментировать «мусорную» реформу и строительство МСЗ. Мэр города переживает, что населению пока сложно перейти на раздельный сбор отходов. А вот работы по подготовке строительства завода по сжиганию мусора идут полным ходом.

— Но что касается наших предложений активистам, местным жителям съездить и посмотреть самые последние заводы… Кто-то поехал, но это было не то количество, которое мы приглашали. Мир ничего другого не придумал. И еще, я об этом говорил и получил массу негатива. Если собрать на одной руке все, что мне удалось, как мэру сделать и на вторую руку поставить мусоросжигающий завод – ничего полезнее для будущего и для настоящего казанцев нет. Я это заявляю с полной ответственностью, — посетовал глава администрации и припомнил Самосыровскую свалку, с которой в Казани боролись пять лет. В 2010 году, когда она горела, по его словам, в кабинете президента Татарстана на 10 этаже просто нечем было дышать.

О новогодней иллюминации

Говоря об иллюминации к празднику, мэр отметил, что перед городом каждый раз встает вопрос – стоит ли тратить деньги ради трех новогодних недель. Во сколько обходится праздничное настроение, он не сказал, но журналисты предложили измерить стоимость расходов хотя бы в детских садах. Так выяснилось, что стоимость украшений равно строительству трех социальных объектов. И это только для центра города. В следующем году оформление сохранится, правда, сейчас для создания праздничного настроения оборудование было взято в аренду у итальянской компании Festi Group.

— Мы сейчас взяли в аренду, как раз хотели посмотреть, как это будет. Итальянцы сказали, что у нас самый длинный променад, который они вообще делали. А этой компании 300 лет — прокомментировал мэр. И тут же добавил под смех журналистов: «Мы ж тоже как китайцы – хотим сразу стырить, сможем ли мы это сделать». Таким образом, не исключено, что в следующем году в центре будет схожая иллюминация, но уже без помощи итальянских партнеров.

О развитии Казанской агломерации

По развитию Казанской агломерации работа начата, но для этого нужны прежде всего автомобильные связи.

— Работа для нас незнакомая, мы никогда этим не занимались. С кого-то взять и срисовать это тоже не получается. Поэтому опять методом изучения, погружения в эту тему идем, не такими большими шагами, как хотелось бы, — прокомментировал градоначальник. Речи о присоединении к агломерации новых территорий нет.

О планах в «Салават купере»

Вопросы о развитии транспортной и социальной инфраструктуры в «Салават купере» и в частности о строительстве разворотных петлей на Горьковском шоссе, дороги-дублера, появления новых детских садов внесены на рассмотрение, но теперь все зависит от возможностей бюджета.

— «Салават купере» в нашем постоянном внимании. Благоустройство общественных пространств тоже хотели бы там сделать. Есть сейчас желающие построить там что-то типа нашего «Агропарка», только не такого большого, — отметил мэр Казани.

По транспорту пока планируется лишь автобусное движение.

— Пока это будет автобусное движение, точно не в обозримом будущем метро и трамвай. Трамвай тоже рассматривается, но пока в обозримом будущем, в ближайшую пятилетку – это все-таки качественное, регулярное сообщение автотранспорта – автобусов разной вместимости, — рассказал Метшин.

Без равнодушия

Завершая встречу, мэр поблагодарил журналистов за совместную работу в 2018 году — даже за критические материалы, потому что и они делаются с любовью к городу.

— Я горжусь, что работаю в этом городе. Я люблю свой город и его людей. Приношу свои извинения всем тем, до кого по каким-то причинам мы не смогли дойти в текущем, 2018 году, помочь, решить их проблемы. Но мы стараемся это делать. Дай Бог нам силы, энергии, здоровья крепкого всем. И самое главное — чтобы в 2019 году мы сделали больше. Я обещаю вам, что мы никогда не будем равнодушными, — закончил общение со СМИ градоначальник.