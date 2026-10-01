Объем платных услуг жителям Татарстана увеличился на 4,7% за год

В топе затратных услуг — ЖКХ, транспорт и медицина

Фото: Динар Фатыхов

Жители Татарстана в январе — июле 2026 года больше всего денег потратили на коммунальные услуги. Объем услуг в этой категории за семь месяцев составил 69,3 млрд рублей, следует из подсчетов Татарстанстата. В сравнении с тем же периодом 2025-го расходы на «коммуналку» у татарстанцев выросли на 7,4%.

В тройку самых затратных услуг также попали транспорт (47,2 млрд, -7,7% за год) и медицина (33,1 млрд, +2,8%).

Меньше всего средств жители республики потратили на химчистку (258,7 млн, +0,4%), аренду и лизинг автомобилей, включая каршеринг (666,6 млн, +26,1%) и фотоателье (734,8 млн, +7,8%).



Причем в целом объем платных услуг населению Татарстана увеличился по итогам января — июля 2026-го на 4,7% относительно того же периода 2025 года, до 366,3 млрд рублей.

Подробнее о том, какое место занял Татарстан в рейтинге регионов России по объему платных услуг, кто оказался в лидерах и аутсайдерах списка, на какие услуги татарстанцы сильнее всего сократили расходы, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров