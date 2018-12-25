Как прощание с «Вечеркой» совпало с продажей группы «Нэфис Косметикс»

Главный редактор «Вечерней Казани» сообщил журналистам, что за полгода не нашел другого покупателя издания

Как гром среди ясного неба сегодня появилось известие о скором закрытии газеты «Вечерняя Казань» — 31 декабря издание прекратит существование, подтвердил «Реальному времени» ее главный редактор. В свое время едва ли не самая популярная городская газета ввергала в ужас многих татарстанских чиновников и была особенно любима в народе. Хотя сегодня «Вечерка» уже не та, казанцам грустно сознавать, что ее больше не будет. Что же послужило причиной закрытия? Как известно, негласным бенефициарами газеты в последние годы были люди, близкие к ГК «Нэфис». По данным источников «Реального времени», Ирек Богуславский недавно продал группу компаний, что нашему изданию подтвердили как минимум три информированных и высокопоставленных источника. На этом фоне становится понятно прекращение работы издания. Косвенно это подтвердил и главред издания, сообщив сегодня коллективу, что за полгода так и не нашел другого покупателя. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Что за праздник теперь будет?»

Один из брендов и старожилов журналистики Казани — газета «Вечерняя Казань» доживает последние дни. Сегодня стало известно, что с 31 декабря издание официально прекращает работу, информация появилась в телеграм-каналах, ее подтвердил главный редактор СМИ.

— Вы все прочитаете в четверговом номере, все объясним полностью, ничего добавить не могу. Я устал всем повторять то же самое. Да, с 31 декабря закрывается. Все будет указано в газете, все подробности, — пояснил «Реальному времени» Хазбулат Шамсутдинов.

Сотрудники газеты, которая в следующем году могла отметить 40-летний юбилей, пребывают, мягко говоря, в недоумении.

— Руководство сказало, что нет денег на содержание. Куда все отправятся, неизвестно, будем отдыхать. Те, кто пришел совсем недавно, вообще в шоке, ведь им такие перспективы рисовали. Наверняка все было известно еще со вчерашнего дня. Что теперь за праздник будет? Видимо, с осознанием того, что все пошло прахом, — рассуждает один из авторов газеты.

В последнее время из редакции ушло много журналистов, которых неразрывно связывали с «Вечерней Казанью». Для наблюдателей со стороны это уже было определенным сигналом. Летом 2018 года стало известно о том, что у издания сменился учредитель. Предпринимателя Камиля Гайнуллина считают нечужим человеком для владельцев ГК «Нэфис».

— Единственное, что вызывает удивление, — то, что закрытие происходит после продажи. Имело смысл лет 10 назад купить газету, чтобы закрыть ее, — тогда «Вечернюю Казань» боялись. А сейчас это странно выглядит. А с другой стороны, полноценной печатной газетой не может быть издание, где нет политики, спорта и культуры, это универсальное. Спортом точно не занимается никто после ухода журналиста Сергея Козина, культура после увольнения Айсылу Кадыровой оставалась какими-то эпизодическими заметками. Ну а политика схлопывалась давно… И было понятно, что та «Вечерняя Казань», в которой мы работали… ее больше нет. Но в каком-то виде она, наверное, могла существовать. Тут вопрос емкости рынка — сколько нужно изданий для рассказов о бытовых каких-то историях и борьбе с обязательным татарским языком, — ответила Марина Юдкевич, проработавшая в «Вечерней Казани» 20 лет и уволившаяся из газеты полгода назад.

Источники, близкие к изданию, добавляют, что раньше в редакции всегда звучала информация, как идет подписная кампания, но последнее время с ее результатами уже перестали знакомить, что тоже было определенным сигналом. Таким же, как переход от годовых контрактов на работу к полугодовым.

«Это наша история»

Медиасообщество отреагировало на случившееся с большим сожалением. Для экспертов это была действительно новость.

— Закрытие же пока на уровне разговоров, — начал советник ректора КФУ Юрий Алаев, который долгие годы возглавлял другое популярное казанское издание — «Время и Деньги», и с удивлением узнал, что решение уже принято. — Печально, что еще один из последних бастионов печатной прессы закрывается, они плавали самостоятельно. Но это закономерный конец, многие московские издания позакрывались — например, каналов доставки нет, где киоски Горпечати? Как выживать?

Эксперт признает, что сейчас прослеживается тенденция во всех сферах, что владельцы любого бизнеса стараются избавляться от непрофильных активов, видимо, это как раз такой случай.

Руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский подтверждает, что «Вечерняя Казань» — это особый бренд, который нельзя терять. Еще летом он выражал надежды, что со сменой учредителя имя и сама газета сохранятся. Увы, этому не суждено случиться.

— Могу подтвердить, что говорил летом. Это самый дорогой медиабренд Казани, речь не только о рублях, это бренд, явно признанный народом. Когда я пришел, тираж был 250 тысяч — это в миллионном городе. В медиапространстве республики нет бренда более сильного, надежного, стабильного и объективного с точки зрения массы. Все известные журналисты нового времени (многие не только в Казани) — выходцы из «Вечерки». Это была особая семья, атмосфера, ментальность. Газета сделала каждого из нас, иначе жизнь была бы другой, — с сожалением ответил Толчинский.

Среди причин закрытия он называет экономические, отмечая, что ему ничего не известно. «Это национальное достояние, нужно привлечь город, наверное, социально ответственный бизнес, например, и включиться в спасение. Тяжело присутствовать на рынке, где нужно бороться за существование. Но те, кто принял такое решение, — безответственные люди, в глазах нашей истории будут преступниками. Закрыть всегда легко, но кто за десять лет создал устойчивый медиабренд? Это неправильно», — добавил руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ.

Новая мегасделка на рынке?



Летом с подачи «Реального времени» широкую огласку получила информация о новом учредителе «Вечерки» — предпринимателе Камиле Гайнуллине, которого считают близким к ГК «Нэфис». Но, похоже, за событиями с «Вечеркой» стоят не менее глобальные изменения бизнес-ландшафта Татарстана.

Сразу несколько источников «Реального времени» сообщили, что группа «Нэфис Косметикс» была продана. Сама сделка еще оформляется, но близка к завершению. Собеседник «Реального времени» считает, что агронаправление группы в части Казанского жирового комбината могло бы быть интересно «Росагро». Но, к примеру, депутат Госдумы Айрат Хайруллин говорит, что это не так, подтверждая факт продажи активов «Нэфиса».

— Разумеется, я знаю, что и как происходит, но просто считаю некорректным сейчас в публичном пространстве давать комментарии по этому вопросу. Покупатель — ГК «Русагро»? Вы ошибаетесь! Я действительно знаю, но по этическим причинам не имею права говорить, — пояснил нашему изданию Айрат Хайруллин.



Директор по инвестициям ГК «Русагро» Светлана Кузнецова также заверила «Реальное время», что их компания не покупает активы «Нэфиса».

Тут следует добавить, что производственные мощности «Юга Сибири» приобрела ГК «Благо», а «Солнечных продуктов» — ГК «Русагро». По словам экспертов, «Русагро» вряд ли потянет второе приобретение, хотя с кешем у них все в порядке. Они и так имеют существенную долю на рынке после того, как приобрели в прошлом году очень крупного игрока — «Солнечные продукты». Из «топов» с претензией на лидерство остается ГК «Содружество» за счет своих мощностей по сое, крупная компания «Эфко», Нижегородской жировой комбинат. ГК «Благо» интересна тем, что у нее много проектов по экспорту, и этот игрок необычный — он сконцентирован на подсолнечном масле и шротах. В августе 2018 года группа компаний «Благо» приступила к работе на трех маслоэкстракционных заводах, расположенных в Барнауле, Омске и Бийске.

ГК «Нэфис» не был в лидерах по «пищевке». По объему переработки подсолнечного масла группа занимала 4% российского рынка, а по экспорту растительного масла занимали 6-е место, и его доля составляла 5% от общих объемов. «ГК «Нэфис» не входила в пятерку крупных переработчиков масла семян, — подтверждает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. — Ситуация с переработкой подсолнечника довольно сложная, конкуренция высокая, а маржа — низкая. Много компаний со значительными долгами. У меня есть подозрение, что в этом и есть главная причина продажи КМЭЗ.

Также источники поделились наблюдением о том, что в последнее время группа дисконтировала и активно применяла демпинг при продаже своей продукции.



Кому порошка?

Один из участников рынка считает, что направление бытовой химии потенциально может быть интересно «Арнесту», «Фаберлику», «Невской косметике».

Среди других вероятных покупателей активов «Нэфиса» называют даже… компанию «Татнефть». Наш собеседник утверждает, что участие «Татнефти» в сделке предполагает следующую схему: «Поскольку «Татнефть» не имеет права на подобные сделки, то в качестве прокладки будет использован некий фонд. Правда, в любом случае эту сделку в итоге должны будут одобрить акционеры».

Согласно данным источников «Реального времени», у группы «Нэфис» была достаточно высокая кредитная нагрузка — в районе 40 млрд рублей. О закредитованности предприятия можно судить о том, что многие торговые марки «Нэфис» (оформлены на Карину Богуславскую) находятся в залоге у Сбербанка. На момент подготовки материала оперативный комментарий от Сбербанка не поступил.

Ирек Богуславский, владеющий долей в ГК «Нэфис», отказался комментировать вопрос о продаже предприятий группы: «Я не руковожу этой компанией. Все мои акции находятся в управлении, поэтому все вопросы к тем, кто ими управляет».

«Реальное время» направило официальный запрос в «Нэфис Косметикс», но письменный ответ пока не поступил. Впрочем, директор по PR Айгуль Мирзаянова весьма категорично отреагировала на вопрос о «Вечерней Казани» и продаже компании «Нэфис Косметикс»:

— О «Вечерней Казани» — понятия не имею, странно, что вы спрашиваете это у меня. Газета и «Нэфис» не связаны, в чьем-то больном сознании они, может быть, связаны, но они не связаны. Что касается продажи предприятий «Нэфис Косметикс» — без комментариев, бред комментировать трудно.

Источники подтвердили факт продажи ГК «Нэфис», но имена новых владельцев предпочли пока не разглашать:

— Пока ни одна из сторон не объявляла о сделке, поэтому мы не можем комментировать, — отказались сообщать подробности о продаже «Нэфиса» и участники рынка. — Но, в принципе, ситуация идет в русле общей тенденции на слияние и усиление крупных агрохолдингов. Даже среднего уровня переработчики растительного масла оказываются в долгах и уходят. Известно, что у «Нэфиса» были вопросы с банками: кредит в Сбербанке на 40 млрд рублей. Закредитованность — бич средних переработчиков. В этом году по этой причине ушли с рынка такие компании, как «Юг Сибири» и «Солнечные продукты».

Перемены в совете директоров «Нэфиса»

7 декабря состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «Нэфис Косметикс». На повестке дня были два вопроса — досрочное прекращение полномочий членов совета директоров и их избрание. В результате было принято решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и об избрании в него Дмитрия Самаренкина (член фракции «Единая Россия» в Госсовете Татарстана), Михаила Сыровацкого (директор «Казанского маслоэкстракционного завода», дочернего предприятия «Нэфис Косметикса»), Дмитрия Харитонова (бывший директор «Нэфис Косметикса»), Натальи Клячиной (называлась заместителем гендиректора по маркетингу «Нэфис Косметикса» и матерью Карины Богуславской, дочери владельца группы «Нэфис» — депутата Госдумы Ирека Богуславского) и Дины Абдрахмановой.

Аналогичное собрание проводилось 4 августа 2018 года — тогда из совета директоров исчез Никита Головко — его сменила Дина Абдрахманова. Сам Головко, судя по всему, сменил в совете директоров Юлию Благиных — она указана в совете директором по данным на 1 июня 2017 года (на тот момент она являлась начальником правового управления «Нэфис Косметикса»).

По данным на конец сентября 2016 года (в декабре этого года правовая форма предприятия сменились с ПАО на АО, списки аффилированных лиц перестали публиковаться), владельцами являлись Наталья Клячина (26,35%), Ирек Богуславский (25,2%), Зайнаб Сыровацкая (18,83%), Михаил Сыровацкий (5,3%), АО «КМЭЗ» (3,5%), Дмитрий Самаренкин (2,04%), Шамиль Габдуллин (0,44%), АО «Казанский жировой комбинат» (0,12%).

На конец 2017 года выручка компании составила 15,07 млрд рублей, годом ранее показатель составлял 18,05 млрд рублей (тогда он был пиковым — по сравнению с 2015 годом увеличился в почти полтора раза). При этом валовая прибыль в 2017 году даже немного увеличилась — с 5,2 млрд до 5,24 млрд рублей. Чистая прибыль, правда, заметно сократилась — с 777,6 до 409,7 млн рублей, что, впрочем, все равно очень высокий показатель на фоне, например, 2015 года, когда она составила 139 млн рублей. За год до этого показатель был и вовсе 26,8 млн рублей.

Оборотные активы составили 8,1 млрд рублей (в 2016 году показатель составлял 6,76 млрд рублей), внеоборотные — 7,06 млрд рублей (годом ранее — 7,25 млрд рублей). Долгосрочные обязательства равны 5,02 млрд рублей (год назад — 3,38 млрд), краткосрочные обязательства — 6,02 млрд рублей (год назад — 6,93 млрд), в том числе кредиторская задолженность — 3,47 млрд рублей (в 2016 году — 3,16 млрд рублей).

По данным ЕГРЮЛ, «АО «Нэфис Косметикс» владеет 65% в АО «КМЭЗ» («Казанский маслоэкстракционный завод» и 0,06% в ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» (основной владелец — Минземимущества Татарстана, около 36%).

От завода братьев Крестовниковых до конкурента Procter&Gamble

Предшественник «Нэфис Косметикса» был открыт в Казани в 1855 году в форме стеариново-свечного завода братьев Крестовниковых. Те же братья Крестовниковы основали и кожевенное производство, впоследствии проданное купцу Алафузову.

На стеариново-свечном заводе уже в следующем, 1856 году, стали производить мыло. Основной вид деятельности по-прежнему заключался в производстве свечей, но к 1914 году двенадцатая часть мыла Российской империи приходилась именно на завод Крестовниковых.

В 1918 году завод был национализирован. С 1925 по 1937 год производство основных видов продукции выросло в 1,5—2 раза. В 1957 году завод начал производить один из первых видов стирального порошка — на основе кашалотового жира, а немногим позже основным производством стал синтетический порошок.

В декабре 1992 года Химкомбинат имени Вахитова ждало банкротство, и он стал первым в Татарстане приватизированным предприятием и был переименован в «Нэфис». В 1998 году, однако, «Нэфис» был признан неспособным исполнять свои текущие обязательство, на нем было введено внешнее управление. Внешним управляющим был назначен Дмитрий Харитонов, впоследствии — один из владельцев предприятия. Акции выкупил он, Дмитрий Хайбуллин и основавший за год до этого клинику по пересадке волос Real Trans Hair Ирек Богуславский.

В 1999 году было полностью модернизировано производство туалетного мыла, что позволило в четыре раза увеличить мощности по его производству, а в 2007 году были реконструированы цеха по производству порошкообразных синтетических моющих средств. Сейчас компании принадлежат такие бренды, как Sorti, AOS, BiMax, «Биолан», «Ласка». Кроме того, в 2003 году «Нэфис» приобрел Казанский жировой комбинат, на котором стали производиться соусы Mr.Ricco.

В начале 2000-х, однако, предприятие выпускало продукции под названиями, «похожими» на уже существующие бренды. Так, появился бренд «Капля Sorti» при наличии средства «Капля» производства самарского завода «Весна», а в 2004 году — «Миленькая фея» при наличии марки «Маленькая фея», принадлежащей екатеринбургскому концерну «Калина». Впоследствии «Нэфис» начал конкурировать уже с Procter&Gamble, «переманивая», в частности, актеров из его рекламы.

Изначальный директор «Нэфиса» Дмитрий Харитонов впоследствии перестал считаться «человеком команды Ирека Богуславского», занимался производством завтраков и батончиков под финским брендом Matti, являясь владельцем ООО «Матти Рус». В начале января 2017 году начался судебный процесс по уголовному делу Харитонова об уклонении от погашения кредиторской задолженности в объеме 16 млн рублей (а общая сумма долгов оценивалась в 72 млн рублей). Сам он кредиты не брал, выступал поручителем по займам ОАО «Казанский завод пластмассовых изделий», на котором начал работать после ухода из «Нэфиса» — Харитонова обвиняли в выводе с КЗПИ суммы около 60 млн рублей. К октябрю 2017 года от Харитонова требовали уже 130 млн рублей, однако он попытался свести свои долги на ноль личным банкротством. Сумма долга составила 665 млн рублей.

Были связаны суды и с самим «Нэфис Косметикс». В 2017 году стало известно, что на «Завод синтетических моющих средств», который строил «Нэфис», не хватает 500 млн рублей. Проект был готов на 70%, инвестором выступал «Татфондбанк». Общая стоимость завода оценивалась в 4,88 млрд рублей, из которых 3,9 млрд под 15% годовых должен был предоставить ТФБ. Банк до своего дефолта успел перевести лишь 3,4 млрд рублей. При этом «Нэфис» выступал поручителем по кредиту ЗСМС. Сам завод объявил о своей ликвидации, АСВ требовало с него 3,63 млрд рублей, а «Нэфис» пытался признать недействительными обеспечительные сделки по кредитам, так как они заключались в условиях отсутствия информации о проблемах банках.