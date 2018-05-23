Фанфест FIFA: с щепой вместо газона, мегачак-чаком и новой дорогой за 140 миллионов

Наследием ЧМ станет полукилометровая дорога на Бондаренко, которая позволит добираться до «Чаши» с Чистопольской

Фото: Мария Горожанинова

Работы по подготовке фанплощадки FIFA у «Чаши» идут в штатном режиме, заверил сегодня замруководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов. Теперь эта площадка, как и прилегающая к ней территория — полукилометровая дорога на Бондаренко и променад у «Татмедиа», стали наследием чемпионата мира по футболу. О том, как город готовится встречать болельщиков и какая культурная программа для них запланирована, в материале «Реального времени».

С мегачак-чаком и быстрым питанием

До начала ЧМ осталось чуть более трех недель, а это значит, что сейчас в Казани спешат закончить все работы, в том числе и у Центра семьи «Казан», где откроется фестиваль болельщиков FIFA. Площадка будет доступна болельщикам с 14 июня по 15 июля. Прямая трансляция матчей в рамках фестиваля, в отличие от других городов, будет организована сразу на двух экранах. Самый большой, как обещают, будет площадью в 144 квадратных метра.

В игровые дни вход на фестиваль будет бесплатным — даже не потребуются FAN ID или иные документы. Обещают, что площадка вместит в себя одновременно до 25 тысяч человек и всем им будет куда сходить в туалет и где без долгого ожидания поесть. Задача не оставлять болельщиков голодными возложена на Департамент продовольствия и социального питания Казани. Он организует ресторанную зону, где можно будет как перекусить пиццей или хот-догом, так и отведать национальные блюда, в том числе и халяльные. Цены, к слову, обещают сильно не завышать.

Вместе с тем по инициативе департамента на фанфесте приготовят огромный чак-чак в форме футбольного мяча. По словам первого заместителя руководителя исполнительного комитета Казани Дамира Фаттахова, татарское лакомство будет весить полторы тонны.

— Есть мысли заявиться в книгу рекордов Гиннесса, но такой основной задачи не стоит, главное — удивить и порадовать гостей столицы нашим традиционным блюдом, — отметил чиновник на пресс-конференции в ИА «Татар-Информ»

Без курения, но с пивом

Зоны для курения на фестивале болельщиков не предусмотрены. С нарушителями планируют работать в частном порядке, но все-таки организаторы советуют либо бросать пагубную привычку, либо выходить за территорию площадки. А вот алкоголь там будет продаваться совершенно законно, правда, речь идет об определенной марке пива, которая является партнером чемпионата. Что покрепче найти на фестивале не получится.

Как рассказала заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, рядом с входной группой запланированы камеры хранения и центр аккредитации на ЧМ. Основная сцена появится у берега Казанки, а сбоку от нее откроется зона для детских активностей, где можно будет поиграть в мини-футбол, поучаствовать в мастер-классах по футбольному фристайлу или забить пенальти, а также пройти детскую полосу препятствий. Не обойдется гулянье и без магазинов с официальной атрибутикой чемпионата и сувенирами национально-художественных промыслов республики. Но вот будет ли там продаваться наделавшая шума матрешка, спикеры пресс-конференции не сказали. Дамир Фаттахов, который еще с времен участия в КВН славится хорошим чувством юмора, между делом удачно пошутил, заметив, что они видят у нее во рту свисток.

С национальным колоритом, джазом и современной татарской музыкой

Обращаться за помощью на любых языках можно будет к волонтерам, которых на площадке ожидается аж 220 человек. О них Лейла Фазлеева говорила с нескрываемой гордостью, назвав ребят «знаменитыми волонтерами», подготовкой которых славится Татарстан.

Переходя к анонсу концертной программы, она отметила, что больше всего внимания будет уделено дням проведения футбольных матчей. А таких дней, как известно, в Казани будет шесть.

— В эти дни концертная программа будет направлена на раскрытие культурных ценностей Татарстана, России и стран, которые играют в Казани, — отметила заместитель премьер-министра РТ.

Сопровождая перечисление художественных коллективов многочисленными комплиментами, Фазлеева рассказала, что перед болельщиками выступят Государственный ансамбль песни и танца РТ, Государственный камерный хор РТ, ансамбль танца «Казань», Государственный ансамбль фольклорной музыки РТ.

Первый и финальный дни чемпионата отметят особым образом. Так, 14 июня запланировано театрализованное шоу о культурном, историческом и спортивном наследии республики и страны в целом. На сцене в этот день выступят казанские и татарстанские творческие коллективы. Закончится открытие музыкальными композициями тех стран, которые играют в Казани.

Любителей джаза ждет особый приятный сюрприз — на фестивале выступят квартет Игоря Бутмана при участии пианиста и певца Олега Аккуратова, квартет Вадима Эйленкрига и другие джазовые коллективы.

После активной Ночи музеев в Кремле решили провести свою культурную программу на ЧМ: во время соревнований там будут работать две площадки — классическая и современная. На второй можно будет услышать татарскую музыку, переработанную на современный лад. Кстати, в музеи болельщики смогут попасть с 50% скидкой, но для этого придется показать FAN ID. Время работы культурных учреждений специально для гостей города планируют продлить до 20.00. Но с одной оговоркой — только в случае, если музеи будут пользоваться популярностью.

До конца фанфеста также продлен сезон работы татарстанской гордости — оперного театра имени Мусы Джалиля и ГБКЗ имени Сайдашева. В первом пройдет фестиваль «Белая сирень», во втором — «Шаляпин. Нуриев. Казань».

Не останутся любители футбола и без Сабантуя, который пройдет в Казани 23 июня в Березовой роще в Мирном и в Кировском районе.

Штатный режим работ и наследие ЧМ в виде площадки

И если по культурной программе вопросов не возникает, то с подготовкой инфраструктуры к ЧМ все не так однозначно — впереди еще много работы. Правда, первый заместитель руководителя исполнительного комитета Казань Дамир Фаттахов заверил журналистов, что все успеют доделать в срок. По его словам, оборудованная всем необходимым для проведения мероприятий площадка городу была очень нужна. И благодаря ЧМ по футболу она теперь есть.

— Для нас очень важно, что эта площадка случилась. Не первый раз мы пробуем данную площадку как место для городских мероприятий и всегда мы сталкивались с определенными техническими сложностями проведения звука, света, обеспечения всей соответствующей инфраструктурой — электричеством, мощностью, водоснабжением, коммуникацией, — отметил замруководителя исполкома.

Сейчас, по его словам, площадка обеспечена всем необходимым — работы на ней идут еще с осени прошлого года.

— На сегодняшний момент все идет в штатном режиме. Мы в графике работ, которые были определены соответствующими подрядчиками. Полная готовность сценического комплекса будет 8 июня, в ближайшее время будет сдан медиацентр фестиваля, ресторанный комплекс и иные конструкции, которые предусмотрены данным зонированием, — рассказал Фаттахов.

Уже после пресс-конференции он прокомментировал «Реальному времени» слухи по поводу судьбы газона, который якобы не успели сделать. Он пояснил появление слухов, что вместо травы на нем будут покрашенные опилки.

— У нас будет использоваться щепа — в простонародье это опилки. И щепой, обработанной соответствующим огнезащитным материалом, будет покрываться территория фанфеста для того, чтобы во время дождя грунт не превращался в жижу. Но это ни в коем случае не значит, что траву будут красить в зеленый цвет, — рассказал собеседник издания.

Судя по плану, представленному спикерами журналистам, фанплощадка зацветет зеленым цветом, но пока территория у «Чаши» так и остается без свежей травы. Появится ли она к ЧМ или власти ограничатся щепой, неизвестно.

Короткий путь за 139 миллионов и бой за отсрочку ограничений

В преддверии ЧМ также планируется закончить благоустройство променада от станции метро «Козья Слобода» мимо «Татмедиа» дальше, в сторону «Чаши» — на данный момент там уже появилась выложенная брусчаткой пешеходная дорога и высятся пока непонятные конструкции. Впоследствии появится артобъект из 32 бетонных конструкций, на которых напишут названия стран-участников ЧМ по футболу. Объединит их все центральный шар, символизирующий международное сотрудничество.

— Сейчас ведутся работы. Несмотря на то, что мы их начали оперативно в весенний период, более 60% объема на данный момент выполнено, — рассказал Фаттахов.

Кроме того, ЧМ по футболу позволил реализовать давнюю идею местных властей — провести дорогу по Бондаренко до «Чаши». Дамир Фаттахов, бывший глава Московского и Кировского районов, говорил об этом с особым отношением:

— Помню, сколько раз мы пытались взяться за улицу Бондаренко, чтобы ее расширить, сделать открытым подход к «Чаше» уже с улицы Чистопольской. Опять же благодаря поддержке руководства, [появилась] эта полукилометровая дорога в четыре полосы. Работы также будут завершены в срок, с тротуарами с каждой стороны. К концу мая — в первой декаде июня все работы будут завершены, — пообещал замруководителя исполкома.

Полукилометровая дорога обошлась бюджету в 139 млн рублей, из которых 48 млн ушло на переселение и компенсацию жителям пяти домов, оказавшихся в зоне строительства дороги.

Помимо этого сейчас местные власти пытаются отсрочить ограничение движения по Сибгата Хакима от поворота на Декабристов до Абсалямова. Напомним, что для удобства болельщиков этот участок должен был быть перекрыт с 25 мая, но, по словам Фаттахова, вместе с ГИБДД они обсуждают вопрос отсрочки ввода ограничений.

— Мы хотим максимально отсрочить дискомфорт для наших жителей, чтобы перекрытие дорог было чуть позже на этом участке, потому что Сибгата Хакима — это серьезная транспортная артерия для наших жителей. Мы позже вас проинформируем о конкретной дате, но точно постараемся сделать это максимально позже 25 мая, — поручился спикер.

На охрану болельщиков выйдут больше тысячи человек

Как известно, позитив от проведения подобных мероприятий легко могут свести на нет из ряда вон выходящие происшествия. В Казани обещают сделать все, чтобы защитить жителей и гостей столицы. На входе на фанфест будет работать досмотровая площадка, а по периметру зоны появятся ограждения, защищающие людей от несанкционированного заезда. Традиционно на территорию у «Чаши» не будут пускать с колюще-режущими предметами,

Обеспечивать безопасность болельщиков будут 800 сотрудников МВД и других ведомств и 250 сотрудников ЧОП. На территории феста, кстати, появится свой пункт безопасности, который начнет работу уже 25 мая.

Стоит также предупредить автолюбителей, что лучше не испытывать удачу и не пытаться припарковаться как можно ближе к «Чаше» — за такими смельчаками будут присматривать сотрудники ГИБДД. Власти же города предлагают максимально использовать общественный транспорт или отдать предпочтение пешим и велосипедным прогулкам. Для двухколесного транспорта планируют установить велопарковку.