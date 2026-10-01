Казань признана лучшими городом-миллионником в рейтинге условий труда

Столица Татарстана получила наивысший балл по критерию «рабочее место и безопасность»

Фото: Динар Фатыхов

Казань, Волгоград и Ростов-на-Дону признаны лучшими городами-миллионниками в рейтинге условий труда по средней оценке, пишет ТАСС со ссылкой на hh.ru и Dream Job.

В исследовании указано, что в рейтинге «Рабочее место и безопасность» по условиям труда лидеры имеют такие оценки: Казань — 4,16 (более 22,7 тыс. отзывов), Волгоград — 4,15 (более 7,9 тыс. отзывов), Ростов-на-Дону — 4,14 (более 16,9 тыс. отзывов).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также в исследовании были упомянуты другие города, такие как Воронеж, Москва, Екатеринбург и Краснодар. Анализ отзывов показал, что в ведущих городах работники реже сталкиваются с серьезными проблемами в организации рабочего пространства и положительно оценивают офисные условия. В отраслевом рейтинге лидируют телекоммуникации и связь, финансовая сфера и нефтегазовая отрасль. Наиболее комфортные условия труда, как свидетельствует исследование, наблюдаются среди аналитических, управленческих и коммуникационных профессий.

Основатель и генеральный директор Dream Job Борис Курбатов отметил, что высокий рейтинг получают не те отрасли, где комфорт хвалят чаще всего, а те, где он уже не вызывает дискуссий.

— Для работодателя это показатель: условия труда — единственный аспект предложения, который проверяется в день начала работы. Зарплата будет сравниваться через месяц, руководство — через квартал, а комфорт в рабочем пространстве, включая мебель, доступ к местам отдыха и чистоту, станет очевидным сразу, — добавил он.

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ-10 регионов России по объему платных услуг: в лидерах — спорт.

Никита Егоров