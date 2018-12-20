Новости общества

16:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Когда лихача останавливали 250 рублей? У нарушителя есть ощущение, что нет никакого наказания»

14:23, 20.12.2018 16

Официальный представитель казанского Кремля на пальцах объяснила смысл слов Рустама Минниханова о штрафах и рассказала о планах президента обсудить в Москве рынок жилья

«Когда лихача останавливали 250 рублей? У нарушителя есть ощущение, что нет никакого наказания» Фото: Олег Тихонов

Источником инициативы об отмене 50% скидок на штрафы является совсем не желание заполучить в бюджет как можно больше средств, а опасения президента республики за здоровье и жизнь татарстанцев, уверила сегодня журналистов на еженедельном брифинге в Кабинете министров Лилия Галимова. Официальный представитель казанского Кремля во избежание спекуляций на эту тему подробно ее прокомментировала, а также рассказала о планах Рустама Минниханова обсудить в Москве рынок жилищного строительства и предстоящий WorldSkills-2019. Подробности — в материале «Реального времени».

Минниханов обсудит в Москве рынок жилья

Президент Татарстана Рустам Минниханов завтра в Москве в качестве руководителя рабочей группы Госсовета России проведет совещание по развитию рынка жилья и формированию комфортной городской среды. Состав рабочей группы довольно внушительный — в число 80 ее участников входят руководство администрации президента страны, федеральные министры и главы регионов. На совещании обсудят совершенствование механизмов жилищного строительства, а именно снижение ипотечных ставок, проблемы обманутых дольщиков и переход к финансированию строительства с использованием эскроу-счетов.

— Также на этом совещании под председательством Рустама Нургалиевича будет подниматься тема повышения качества жилищного строительства. Речь пойдет о внедрении передовых технологий в проектирование, строительство, использование современных архитектурных решений, — рассказала Лилия Галимова.

По теме формирования комфортной городской среды чиновники будут обсуждать в том числе и опыт Татарстана в этой сфере. Планируется, что одним из ключевых вопросов станет вовлечение граждан в эту работу.

Официальный представитель казанского Кремля напомнила — в Татарстане по решению президента республики 2019 год пройдет под эгидой рабочих профессий. Фото Рината Назметдинова

И подготовку к чемпионату WorldSkills

В Москве же пройдет заседание оргкомитета WorldSkills-2019, которое проведет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Официальный представитель казанского Кремля напомнила — в Татарстане по решению президента республики 2019 год пройдет под эгидой рабочих профессий, а собственно чемпионат WorldSkills готовятся провести с 22 по 27 августа в построенном «Казань Экспо». На заседании оргкомитета Рустам Минниханов собирается поднять вопрос о привлечении посетителей из субъектов РФ и организации их трансфера в Казань, рассказала Лилия Галимова.

— Речь идет об обучающихся образовательных учреждений страны. Это делается для того, чтобы привлечь их внимание к рабочим профессиям — своего рода профориентация школьников, — пояснила официальный представитель казанского Кремля. Этими самыми посетителями должны стать ребята от 14 до 19 лет, отметившиеся на олимпиадах, конкурсах и региональных чемпионатах WorldSkills. Планируется, что за четыре соревновательных дня площадка примет около 70 тысяч молодых людей — преимущественно из школ районов республики и вузов Казани.

На заседании оргкомитета также обсудят вопросы безопасности, привлечения волонтеров — сейчас их набором занимаются 15 ресурсных центров по всей России, организации питания всех участников чемпионата и культурно-экскурсионной программы. Лилия Галимова не исключила, что для зарубежных гостей организуют из Казани экскурсии в Москву и Санкт-Петербург. С 21 по 27 января в столице Татарстана также пройдет неделя подготовки к чемпионату, в рамках которой порядка 600 приехавших из регионов и из-за рубежа специалистов проведут репетицию мероприятия.

Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам подготовить директивы для перевода государственного автотранспорта на газ. Фото Владимира Васильева

Федеральные инициативы готовы внедрять

На этой неделе глава Минфина Антон Силуанов подписал директиву о переходе госкомпаний на отечественный софт до 2021 года. А сегодня вице-премьер правительства Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам подготовить директивы для перевода государственного автотранспорта на газ, чтобы сэкономить на топливе на фоне дорожающего бензина. По словам Лилии Галимовой, в республике нужно провести определенные подсчеты, чтобы понять, скольких компаний коснутся изменения, и пока говорить об этом рано.

— Что касается готовности Татарстана, безусловно, если есть подобное решение первого вице-премьера правительства, оно будет исполнено. А с точки зрения разработки отечественного софта, вы знаете, что у нас на площадке Иннополиса в том числе ведется работа по возможности каких-то отечественных разработок, чтобы интегрировать в работу не только государственных органов власти, но и промышленных предприятий, в том числе стратегических, где вопросы безопасности являются приоритетными, — прокомментировала официальный представитель казанского Кремля.

Не денежный вопрос с отменой скидки за штрафы

А вот вопрос по поводу инициативы президента Татарстана отменить 50% скидки на штрафы за нарушение ПДД Лилия Галимова ждала и даже поблагодарила за него журналиста. А все потому, что в обществе эта тема вызвала большой резонанс, в том числе потому, что в своем выступлении Рустам Минниханов говорил о том, что из-за них бюджет недополучает 3 млрд рублей. Представитель казанского Кремля обратила внимание на несколько моментов. Первый — что вопросы безопасности людей находятся в зоне особого внимания президента, а в Татарстане за 11 месяцев этого года в авариях погиб 341 человек и пострадали от нарушителей на дорогах 5,5 тысячи людей. А следом за вводом скидки в Татарстане поползли вверх цифры по числу нарушений в виде превышения скорости в интервале от 20 до 40 км/ч, и это говорит о том, что люди не воспринимают серьезно штраф с учетом скидки в 250 рублей.

— Когда лихача останавливали 250 рублей? Возможно, дело даже не в цифрах, не в суммах, а в том, что у тех, кто ездит за рулем и регулярно нарушает правила дорожного движения, есть ощущение, что нет никакого наказания. Президент же говорит о неотвратимости наказания. И все спекуляции на предмет того, что речь идет о какой-то недоимке, необходимости пополнить бюджет… Хочу обратить внимание, что как раз таки 50%-ная скидка вводилась для того, чтобы пополнить бюджет. Когда вводили эту норму, никто не аргументировал ее так, что это ради безопасности. Президент же, напротив, говорит, что нужно убрать эту скидку для того, чтобы люди чувствовали ответственность. Чтобы для них было ощутимо, что когда они нарушили правила и подвергли жизни людей опасности, они понесут за это ответственность, — подробно разъяснила представитель казанского Кремля.

Полученные от штрафов средства в полном объеме будут направлены на обеспечение безопасности на дорогах. Фото Максима Платонова

И на всякий случай уточнила — полученные от штрафов средства в полном объеме будут направлены на обеспечение безопасности на дорогах. Тем более что с 1 января 2019 года по новому закону эти деньги должны аккумулироваться исключительно в дорожном фонде.

— Вопрос стоит в безопасности людей, он не денежный. Вопрос в том, что мы ежегодно теряем большое количество людей, и президент чувствует личную ответственность за безопасность жителей республики, — уверила журналистов Галимова. К вопросу об отмене 50%-ной скидки, по ее словам, в Татарстане вернутся уже в новом году.

Формальная продажа «Ак Барс Девелопмента»

Комментируя вопрос «Реального времени» о том, что Госжилфонд при президенте РТ стал полным собственником компании «Ак Барс Девелопмент», Лилия Галимова пообещала уточнить нюансы сделки в ГЖФ, но все же рассказала о известной ей информации.

— Насколько я знаю, эта тема начала развиваться достаточно давно. Насколько мне тогда поясняли в Госжилфонде, есть определенные формальные моменты, это не неожиданность для самого фонда и «Ак Барс Девелопмента», — отметила спикер.

Мария Горожанинова
ОбществоВластьЭкономика Татарстан
Распечатать материал
комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 14:49
    Ой ну конечно... Какого чиновника останавливал хоть какой бы там ни был штраф?
    Ответить
    Анонимно 15:24
    Товарищ Минниханов! Есть такое понятие: прогрессивная шкала. Введите её для нарушителей и будет вам счастье и бюджет пополнится. Смысл такой: нарушил первый раз, штраф 250 руб. Нарушил второй раз, штраф 500 руб, нарушил третий раз, штраф 750 руб и т.д. Чего и кого вы боитесь? Почему всех под одну гребёнку хотите затащить? Я например максимум 2 штрафа в год получаю, и то из-за невнимательности, а не из-за того что с радаром гоняю и где-то подзалетел. Вот тогда и нарушителей станет меньше, а злостные нарушители будут вам копировку пополнять.
    Ответить
    Анонимно 15:36
    не копировку, а копилку )))
    Ответить
    Анонимно 15:38
    кстати, вот вашим товарищам из Иннополиса хорошая задачка: пусть спрограммируют там приложение, которое будет чётко считать штрафы по этой шкале. Ну и сайтик, чтобы можно было зайти и посмотреть: какое количество нарушений имеется и по каким статьям. И будет всем счастье.
    Ответить
    Анонимно 16:00
    Дельная мысль, к слову
    Ответить
    Анонимно 15:33
    они не платят штрафы, у них гос номера
    Ответить
    Анонимно 15:40
    да ладно, помимо чиновников на дороге гонщиков хватает.
    Ответить
  • Анонимно 14:52
    по Станиславскому: НЕ ВЕ-РЮ!!! галимова, хватит выкручиваться,недостойно все это выглядит.
    Ответить
  • Анонимно 15:05
    Есть не злостные нарушители, а те кто редко редко нарушают... И почему бы им не дать возможность платить меньше, чем тем кто нарушат постоянно
    Ответить
    Анонимно 15:27
    ага, а злостным наоборот: удваивать и утраивать штрафы. Согласен на 100%.
    Ответить
  • Анонимно 15:30
    надо лихачей, у которых много штрафов, добавлять в чёрный список, чтобы ОСАГО для них в 2 и 3 раза дороже было. И сроки отбывания в тюрьме увеличить. А то обдолбанные ездят, давят людей, а потом условкой обмазываются. Кругом несправедливость.
    Ответить
    Анонимно 16:06
    Кстати, да хорошая идея, любишь быстро кататься - люби и с деньгами расставаться
    Ответить
  • Анонимно 15:43
    Штрафы в Финляндии зависят от вашего дохода. Надо сделать также. Все ваши штрафы сказываются на бедных. А богатому что 250 что 500 всё равно мало.
    Ответить
    Анонимно 15:58
    у нас все богачи - безработные
    Ответить
  • Анонимно 15:52
    из личных наблюдений: что бы не сказала власть или Галимова, как в данном случае, все вызывает абсолютно бездумный хейт, люди рассуждают так будто живут в мире розовых пони, где автолюбители никогда не нарушают, никто и никогда не тормозит прям на пешеходном переходе в момент когда по нему идут люди, никто не гоняет так будто он Джейсон Стетхэм и спасает бедную вьетнамку от убийц, все вежливы и отзывчивы. для россиянина, неизменно, блин, все уроды кроме я
    Ответить
    Анонимно 16:26
    "Вы не так поняли" типичная мантра типичного чиновника.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Сюжеты

Все сюжеты


Читайте также

Новости общества

16:55 МСК Все новости
Новости раздела