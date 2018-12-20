«Когда лихача останавливали 250 рублей? У нарушителя есть ощущение, что нет никакого наказания»

Официальный представитель казанского Кремля на пальцах объяснила смысл слов Рустама Минниханова о штрафах и рассказала о планах президента обсудить в Москве рынок жилья

Фото: Олег Тихонов

Источником инициативы об отмене 50% скидок на штрафы является совсем не желание заполучить в бюджет как можно больше средств, а опасения президента республики за здоровье и жизнь татарстанцев, уверила сегодня журналистов на еженедельном брифинге в Кабинете министров Лилия Галимова. Официальный представитель казанского Кремля во избежание спекуляций на эту тему подробно ее прокомментировала, а также рассказала о планах Рустама Минниханова обсудить в Москве рынок жилищного строительства и предстоящий WorldSkills-2019. Подробности — в материале «Реального времени».

Минниханов обсудит в Москве рынок жилья

Президент Татарстана Рустам Минниханов завтра в Москве в качестве руководителя рабочей группы Госсовета России проведет совещание по развитию рынка жилья и формированию комфортной городской среды. Состав рабочей группы довольно внушительный — в число 80 ее участников входят руководство администрации президента страны, федеральные министры и главы регионов. На совещании обсудят совершенствование механизмов жилищного строительства, а именно снижение ипотечных ставок, проблемы обманутых дольщиков и переход к финансированию строительства с использованием эскроу-счетов.

— Также на этом совещании под председательством Рустама Нургалиевича будет подниматься тема повышения качества жилищного строительства. Речь пойдет о внедрении передовых технологий в проектирование, строительство, использование современных архитектурных решений, — рассказала Лилия Галимова.

По теме формирования комфортной городской среды чиновники будут обсуждать в том числе и опыт Татарстана в этой сфере. Планируется, что одним из ключевых вопросов станет вовлечение граждан в эту работу.

Официальный представитель казанского Кремля напомнила — в Татарстане по решению президента республики 2019 год пройдет под эгидой рабочих профессий. Фото Рината Назметдинова

И подготовку к чемпионату WorldSkills

В Москве же пройдет заседание оргкомитета WorldSkills-2019, которое проведет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Официальный представитель казанского Кремля напомнила — в Татарстане по решению президента республики 2019 год пройдет под эгидой рабочих профессий, а собственно чемпионат WorldSkills готовятся провести с 22 по 27 августа в построенном «Казань Экспо». На заседании оргкомитета Рустам Минниханов собирается поднять вопрос о привлечении посетителей из субъектов РФ и организации их трансфера в Казань, рассказала Лилия Галимова.

— Речь идет об обучающихся образовательных учреждений страны. Это делается для того, чтобы привлечь их внимание к рабочим профессиям — своего рода профориентация школьников, — пояснила официальный представитель казанского Кремля. Этими самыми посетителями должны стать ребята от 14 до 19 лет, отметившиеся на олимпиадах, конкурсах и региональных чемпионатах WorldSkills. Планируется, что за четыре соревновательных дня площадка примет около 70 тысяч молодых людей — преимущественно из школ районов республики и вузов Казани.

На заседании оргкомитета также обсудят вопросы безопасности, привлечения волонтеров — сейчас их набором занимаются 15 ресурсных центров по всей России, организации питания всех участников чемпионата и культурно-экскурсионной программы. Лилия Галимова не исключила, что для зарубежных гостей организуют из Казани экскурсии в Москву и Санкт-Петербург. С 21 по 27 января в столице Татарстана также пройдет неделя подготовки к чемпионату, в рамках которой порядка 600 приехавших из регионов и из-за рубежа специалистов проведут репетицию мероприятия.

Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам подготовить директивы для перевода государственного автотранспорта на газ. Фото Владимира Васильева

Федеральные инициативы готовы внедрять

На этой неделе глава Минфина Антон Силуанов подписал директиву о переходе госкомпаний на отечественный софт до 2021 года. А сегодня вице-премьер правительства Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам подготовить директивы для перевода государственного автотранспорта на газ, чтобы сэкономить на топливе на фоне дорожающего бензина. По словам Лилии Галимовой, в республике нужно провести определенные подсчеты, чтобы понять, скольких компаний коснутся изменения, и пока говорить об этом рано.

— Что касается готовности Татарстана, безусловно, если есть подобное решение первого вице-премьера правительства, оно будет исполнено. А с точки зрения разработки отечественного софта, вы знаете, что у нас на площадке Иннополиса в том числе ведется работа по возможности каких-то отечественных разработок, чтобы интегрировать в работу не только государственных органов власти, но и промышленных предприятий, в том числе стратегических, где вопросы безопасности являются приоритетными, — прокомментировала официальный представитель казанского Кремля.

Не денежный вопрос с отменой скидки за штрафы

А вот вопрос по поводу инициативы президента Татарстана отменить 50% скидки на штрафы за нарушение ПДД Лилия Галимова ждала и даже поблагодарила за него журналиста. А все потому, что в обществе эта тема вызвала большой резонанс, в том числе потому, что в своем выступлении Рустам Минниханов говорил о том, что из-за них бюджет недополучает 3 млрд рублей. Представитель казанского Кремля обратила внимание на несколько моментов. Первый — что вопросы безопасности людей находятся в зоне особого внимания президента, а в Татарстане за 11 месяцев этого года в авариях погиб 341 человек и пострадали от нарушителей на дорогах 5,5 тысячи людей. А следом за вводом скидки в Татарстане поползли вверх цифры по числу нарушений в виде превышения скорости в интервале от 20 до 40 км/ч, и это говорит о том, что люди не воспринимают серьезно штраф с учетом скидки в 250 рублей.

— Когда лихача останавливали 250 рублей? Возможно, дело даже не в цифрах, не в суммах, а в том, что у тех, кто ездит за рулем и регулярно нарушает правила дорожного движения, есть ощущение, что нет никакого наказания. Президент же говорит о неотвратимости наказания. И все спекуляции на предмет того, что речь идет о какой-то недоимке, необходимости пополнить бюджет… Хочу обратить внимание, что как раз таки 50%-ная скидка вводилась для того, чтобы пополнить бюджет. Когда вводили эту норму, никто не аргументировал ее так, что это ради безопасности. Президент же, напротив, говорит, что нужно убрать эту скидку для того, чтобы люди чувствовали ответственность. Чтобы для них было ощутимо, что когда они нарушили правила и подвергли жизни людей опасности, они понесут за это ответственность, — подробно разъяснила представитель казанского Кремля.

Полученные от штрафов средства в полном объеме будут направлены на обеспечение безопасности на дорогах. Фото Максима Платонова

И на всякий случай уточнила — полученные от штрафов средства в полном объеме будут направлены на обеспечение безопасности на дорогах. Тем более что с 1 января 2019 года по новому закону эти деньги должны аккумулироваться исключительно в дорожном фонде.

— Вопрос стоит в безопасности людей, он не денежный. Вопрос в том, что мы ежегодно теряем большое количество людей, и президент чувствует личную ответственность за безопасность жителей республики, — уверила журналистов Галимова. К вопросу об отмене 50%-ной скидки, по ее словам, в Татарстане вернутся уже в новом году.

Формальная продажа «Ак Барс Девелопмента»

Комментируя вопрос «Реального времени» о том, что Госжилфонд при президенте РТ стал полным собственником компании «Ак Барс Девелопмент», Лилия Галимова пообещала уточнить нюансы сделки в ГЖФ, но все же рассказала о известной ей информации.

— Насколько я знаю, эта тема начала развиваться достаточно давно. Насколько мне тогда поясняли в Госжилфонде, есть определенные формальные моменты, это не неожиданность для самого фонда и «Ак Барс Девелопмента», — отметила спикер.

