«Нарушаете, гражданин!» Главный автоинспектор Татарстана поддержал отмену скидок на оплату штрафов

Глава ГИБДД по РТ солидарен с президентом: послабление водителям доказало неэффективность, с ним не достичь сокращения числа жертв аварий

Фото: Олег Тихонов

Глава республиканского ГИБДД Ленар Габдурахманов назвал 50%-ную скидку на оплату штрафов провинившихся на дороге водителей неэффективной, но убежден, что идею с отменой льгот нужно обсуждать с населением. По его словам, до введения этой нормы татарстанцы реже превышали скорость. Как в таких условиях добиваться запланированной нулевой смертности к 2030 году, непонятно, считает главный гаишник республики. Подробности — в материале «Реального времени».

В республике не существовало проблемы

На этой неделе Рустам Минниханов призвал отменить послабление в виде 50%-ной скидки для тех, кто платит штрафы ГИБДД в первые 20 дней с момента составления протокола. По словам президента, бюджет в этом случае недобирает около 3 млрд рублей. Это заявление не осталось незамеченным и на федеральном уровне. Так, к примеру, активная дискуссия развернулась в политических телеграм-каналах, где оказались представлены как сторонники, так и противники идей. Понятно, что автор закона о скидке депутат Госдумы Вячеслав Лысаков не мог не высказаться против этой идеи Татарстана, назвав ее даже громко «политической провокацией».

Сегодня эту тему на брифинге прокомментировал глава татарстанского ГИБДД Ленар Габдурахманов. Он не назвал точную сумму потерь, пояснив, что ГИБДД не фискальный орган. Но добавил, что само по себе послабление скорее неэффективная мера.



— Федеральный закон о введении с 1 января 2016 года скидки на оплату штрафов выступал как одна из причин мотивации для оплаты штрафов. До вступления закона в силу в республике этой проблемы особо не существовало, постановления исполняются на высоком уровне благодаря работе всех органов. До введения нормы наблюдалось снижение выявленных нарушений, особенно скоростного режима. С введением нормы, наоборот, отмечаем рост. Анализ показал, что львиная доля приходится на нарушения скоростного режима, — ответил Габдурахманов корреспонденту «Реального времени».

Причины увеличения количества нарушений скоростного режима Габдурахманов видит как раз в снижении суммы наказания, а не в большом количестве камер на дорогах. Фото Максима Платонова

Если в 2015 году 70% всех нарушений приходилось на несоблюдение скоростного режима, то в этом году — уже 94%. Значительная часть из них приходится на превышения от 20 до 40 км/час, за что предусмотрен штраф 500 рублей, а со скидкой — всего 250. Причины увеличения количества нарушений Габдурахманов видит как раз в снижении суммы наказания, а не в большом количестве камер на дорогах.

— Количество нарушений обратно пропорционально количеству приборов. Если в 2016-м их было более 1200, сейчас с учетом новых, уже установленных камер — 1100. Так что связывать рост числа нарушений с увеличением числа приборов не можем. Вывод: эта мера несущественна для нарушителя, не способствует формированию законопослушного водителя. Постоянное увеличение нарушений говорит о том, что они совершаются. Сложно будет к 2024 году в два раза сократить количество погибших на дорогах, — объяснил Габдурахманов взаимосвязь количества камер и роста превышений скоростного режима. По статистике, скидкой пользуются 72,4% проштрафившихся водителей.

Ответственность за превышение на 10 км/ч?

В качестве примера Габдурахманов напомнил, как лет 10—15 назад водителей не пугали маленькие штрафы за непристегнутые ремни безопасности. Только когда сумма наказания ощутимо возросла, у татарстанцев вошло в привычку пристегиваться даже на задних сиденьях.

— Сейчас почти все стали пристегиваться, сознание людей идет вперед. Это говорит о повышении культуры вождения. Мы должны рассуждать со стороны законопослушных граждан. Если человек все соблюдает, то ему все равно, есть скидка или нет. А из-за тех, кто пренебрегает нормами, страдают многие. Наше будущее не в том, что введем санкции. Когда сделаем так, что будет модно не нарушать, тогда к 2030 году легко добьемся нулевой смертности на дорогах или даже -1, если такая бывает, — продолжил тему Габдурахманов.

Напомнил он и о том, что с 1 января 2019 года все оплаченные штрафы будут идти в дорожный фонд, деньги смогут поступать только на мероприятия по дорожным работам, на обеспечение безопасности — установку вызывных светофоров, искусственных неровностей, барьерных ограждений. Но на какую именно сумму в этом году были проведены подобные работы, он не рассказал, заметив, что его задача — сокращение количества ДТП.

С 1 января 2019 года все оплаченные штрафы будут идти в дорожный фонд, деньги смогут поступать только на мероприятия по дорожным работам, на обеспечение безопасности. Фото Максима Платонова



Речь зашла о прежнем наказании за превышение скорости даже на 10 км/ч. Главный госинспектор не исключил, что к нему могут вернуться, но уже не в той форме.

— Возврат возможен с публичным обсуждением, только после полного изучения всех дорог. Возврат к тому виду, что был, считаю, будет не совсем возможным. Если смотреть с нашей позиции, думаю, что в каких-то случаях будет возможно возвращение, надо долго обсуждать. Надо подходить избирательно, исходя из дорог, места, где совершается нарушение, — ответил Габдурахманов.

Согласование проектов дорог

Возвращаясь к теме камер на дорогах, он подтвердил, что Татарстан лидирует по количеству приборов, однако со временем оно снижается.

— Камеры, которые на федеральных дорогах, будем ставить на региональные. Закупки не нужны, в республике мы камерами достаточно обеспечены. Часть устаревает, новые не берем, — объяснил последовательность Ленар Габдурахманов.

Одна из тем, поднятых на недавнем совместном заседании кабинета министров РТ и коллегии МВД по РТ, — возможное участие ГИБДД по РТ в согласовании проектов дорог и мест, где появятся муниципальные парковки. До 2011 года все проекты по дорогам ведомство уже согласовывало — в части организации дорожного движения, обеспечения безопасности.

— Если к Госавтоинспекции вернутся полномочия, дороги будут безопасными и их не придется переделывать, поэтому должны участвовать в проектировании. На коллегии и про муниципальные парковки говорили. Наше мнение — места должны согласовываться, где попало их делать нельзя. Например, около пешеходных переходов, где ширина проезжей части в одном направлении — менее семи метров. Хотим участвовать в согласовании с этой точки зрения, — поделился мнением Габдурахманов.

На вопрос о необходимости усиления наказания по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) главный инспектор высказался за такие меры.

— Все должны соблюдать ПДД. Если будут приняты поправки в УК, думаю, усиление ответственности пойдет на пользу, — рассуждает руководитель ГИБДД по РТ.

На пешеходов стали чаще наезжать на пешеходных переходах. Фото Максима Платонова

Детский травматизм

Итоги 11 месяцев этого года — 4222 ДТП, в которых 341 человек погиб, более пяти тысяч получили ранения. По всем показателям идет снижение по сравнению с прошлым годом — количество ДТП так же, как и число погибших, сократилось — на 56, пострадавших в авариях стало меньше на десять человек. Отмечается снижение аварий из-за пьяных водителей, из-за нарушений правил обгона. Но с 2016 года растет число нарушений из-за превышений скорости.

Сохраняется высокая аварийность, связанная с пассажирскими перевозками автобусов. Детский травматизм — отдельная проблема, каждое седьмое ДТП происходит с участием детей, 41% приходится на детей-пассажиров. По итогам 11 месяцев этого года в авариях погибли 14 детей, из них семерым не было и семи лет. 77% ДТП с детьми происходит по вине взрослых.

На пешеходов стали чаще наезжать на пешеходных переходах. Таких наездов было 596, что больше прошлогодних данных на 32 случая, на 43 человека больше в этом году тех, кто получил травмы. 19 человек в этом году погибли из-за наездов на пешеходных переходах, в прошлом году за такой же период их было 17. На нерегулируемых переходах отмечается особый рост происшествий: в этом году уже произошло 373 ДТП, что на 62 факта больше, чем год назад. Раненых по итогам этого года также стало больше на 71 — в этом году травмы получили 383 человека.