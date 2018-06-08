Власти Удмуртии обещали решить проблемы дольщиков до конца 2019 года

Минстрой Удмуртии планирует решить проблему дольщиков в 2019 году. К этому времени должны быть расселены 670 дольщиков.

Глава министерства Иван Ястреб заявил, что в республике есть два вида дольщиков. Проблемы первых решаются через банкротство застройщика и передачу его объектов другому. Во втором случае стройка не начиналась либо квартира дольщиков была продана дважды.

«Вот для таких людей предусмотрено нашим региональным законодательством предоставление земельных участков без торгов, если решается проблема этих дольщиков. Фактически ты не за деньги покупаешь земельный участок, а за решение проблем дольщиков», — приводит «Коммерсант» слова регионального министра.

Ястреб отдельно призвал дольщиков не обращать внимание на информацию по другим объектам. По его мнению, они должны ограничиться сообщениями в соцсетях главы Удмуртии Александра Бречалова.

Напомним, что Бречалов поручил до 1 марта начать работы на долевых домах «Родникового края».

При этом еще в апреле власти республики хвастались, что в регионе количество дольщиков сократилось на 136 человек.