Реванша не вышло. Армейцы в этом сезоне «Ак Барсу» не по зубам

Почему «барсы» так легко сыплются в главных матчах сезона?

Если кто-то и ждал реванша за провальный матч-открытие сезона, когда «барсы» без шансов уступили СКА 1:6, то точно не хоккеисты казанской команды. Как показала игра, «Ак Барс» снова вышел на матч с армейцами без особого настроя и желания прыгнуть выше головы, как это было в предыдущих сезонах. И за это вновь поплатились разгромом (1:5). Это тот случай, когда статус чемпиона играет с командой злую шутку. Продолжение ледовой эпопеи на «Татнефть-Арене», вернувшийся Педан, невидимый Основин и «недонастрой» на главного антогониста лиги — в материале «Реального времени».

Ледовая эпопея подошла к концу или это только начало?

Казанская команда отправилась на западную выездную серию под шумок скандала, разгоревшегося из-за плохого качества ледового покрытия на домашней арене «барсов». После восьмой подряд победы игроки команды в очередной раз передали через СМИ свое недовольство состоянием льда.

Один из самых резонансных материалов на эту тему вышел в нашем издании, так что в медиацентре «Ак Барса» решили разъяснить для СМИ, как именно готовится лед «Татнефть-Арены» и какие сложности при этом возникают.

Да, инженеры стадиона довольно четко рассказали, какой водой заливается лед, однако на вопрос, почему «Ак Барс» жалуется именно с нынешнего сезона, ответа так и не дали. Как и на вопрос, почему хоккеисты не смогли дождаться помощи от руководства клуба, попросив содействия у журналистов. Надо признать, что после последнего ремонта льда 22 ноября, когда покрытие перезаливалось заново, хоккеисты пожаловались впервые, и, возможно, этот случай стал исключением, а не тенденцией. Так или иначе, проверить это «барсы» смогут лишь в середине декабря, когда приступят к подготовке к матчам домашней серии.

Если при Знарке СКА воспринимался как циклоп, которого если и можно одолеть, то лишь с помощью хитрости и смекалки, то теперь питерцы выглядят вполне уязвимым «зверем»



Армейцы уже не те, но «Ак Барсу» готовы мстить весь сезон

Так вышло, что питерский СКА, который предыдущие лет 5 воспринимался как главное зло лиги, вдруг обрел более-менее человеческое лицо к старту нынешнего сезона. Илья Воробьев и Анвар Гатиятуллин, которые еще год назад тренировали симпатичные провинциальные «Металлург» и «Трактор», принесли с собой некоторый позитивный фон и добавили команде парочку «ахиллесовых пят». Их СКА уже не имеет звездных Ковальчука и Войнова, и серии из 20+ игр без поражений для армейцев уже не так реальны. Если при Знарке СКА воспринимался как циклоп, которого если и можно одолеть, то лишь с помощью хитрости и смекалки, то теперь питерцы выглядят вполне уязвимым «зверем». А извечно первая строчка Запада вдруг стала для них недосягаемой в свете накачавшего «мускулы» ЦСКА, который пошел путем самоочищения от лишних игроков.

Однако сам факт, что в первой игре сезона «барсы» безнадежно «влетели» питерцам у себя дома 1:6 говорит о том, что обиженные упущенным третьим чемпионством армейцы на Казань настраиваются по-особому.

Подъяпольский в воротах — как окончательное признание нового «первого номера»

Большей предматчевой интригой была позиция первого номера в таком ответственном матче. С одной стороны, Владислав Подъяпольский, пусть и получил приятный аванс в виде признания болельщиками лучшим игроком ноября, да и отстоял свои четыре игры того месяца довольно уверенно, но все же опыта игры против мощного и быстрого соперника имеет мало. В нынешнем сезоне таковыми у него были разве что лидеры Востока — «Автомобилист» и «Магнитка», и надо сказать, Владислав сыграл одну из ключевых ролей в победах в Екатеринбурге и Магнитогорске.

С другой стороны, Эмиль Гарипов в нынешнем сезоне явно не вытягивает даже свой прошлогодний не слишком убедительный уровень. А в играх с главными соперниками — столичными и питерскими армейцами — суммарно отхватил 11 шайб.

Похоже, что этим решением Билялетдинов дал окончательный ответ, кто нынче главный в воротах «Ак Барса»

Но за два часа до начала стало понятно, что в наученном горьким опытом тренерском штабе решили дать шанс более молодому и стабильному Подъяпольскому. Похоже, что этим решением Билялетдинов дал окончательный ответ, кто нынче главный в воротах «Ак Барса». А это уже не просто неприятный сигнал для Гарипова, а полноценное наставление, что ему при нынешних раскладах нужно что-то менять.

Впрочем, как показала игра, не слишком удачный старт для «барсов» способствовал тому, чтобы вернуть Гарипова в ворота, однако тот лишь подтвердил, что «спаситель» из него сейчас не очень.

Основин в основе

Не меньший интерес вызвали еще несколько ротационных решений. Во-первых, к матчу со СКА в состав наконец вернулся Андрей Педан, который пропустил аж пять игр. В Казани уже заволновались было, что одного из лучших защитников готовят к обмену вслед за Александром Бурмистровым. Особенно странно такая пауза выглядела на фоне того, что Педан по-прежнему востребован на уровне национальной сборной.

Появился в составе и новичок команды Вячеслав Основин, который вышел в «старте» буквально с колес. Но ставка на какой-то запал новичка не сыграла — Основина на льду питерской арены просто не было видно, ни в сочетании со Свитовым и Клинкхаммером, ни в первом звене с легионерами, куда он временно перемещался во втором периоде.

— Мы планировали, что он сыграет именно здесь. Надеемся, что у него все получится. Пожелания ему только самые хорошие, хороший игрок. Мы будем использовать его и на фланге, и в середине, — приводила слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса» перед игрой.

Появился в составе и новичок команды Вячеслав Основин, который вышел в «старте» буквально с колес



Вышли «вразвалочку»

Тревожный звоночек для «Ак Барса» прозвучал уже на 4-й минуте, когда Патрик Херсли чуть не пробил Подъяпольского. Владислав накрыл шайбу на самой ленточке ворот, сделав это не слишком уверенно. Через несколько минут Патрик свою шайбу все-таки забил. Питерцы выиграли вбрасывание в зоне «Ак Барса», быстро разыграли и выдали на свободного шведа, который мощным броском прошил казанского вратаря — 1:0.

Практически в такой же ситуации (сразу после выигранного вбрасывания) питерцы удвоили преимущество. Только на этот раз вместо того, чтобы передавать снаряд защитнику на синюю линию, Сергей Плотников сам на замахе обыграл рухнувшего под шайбу Азеведо и после паузы бросил в дальний угол Подъяпольского, обзор которому закрыли партнеры по команде — 2:0.

Нельзя сказать, что это были ошибки голкипера. Как нельзя было сказать, что игра была полностью за питерцами — просто они намного четче использовали свои моменты. Казанцы же особой опасности у чужих ворот не создавали. Разве что Ткачев мог забросить на добивании, да Клинкхаммер имел шанс отличиться. В борьбе «Ак Барс» не уступал, а вот вбрасывания и реализация моментов — это точно было за питерцами. Казанцы словно действовали совсем на других скоростях, будто во сне.

Ну а удаление Глухова под конец периода стало, по сути, фатальным — Плотников в «трафике» на пятаке казанских ворот удвоил число своих голов. Было стойкое ощущение, что казанцы вышли на матч против СКА «вразвалочку», как на рядовую игру с очередным середняком Востока.

Отквитать одну шайбу казанцам удалось благодаря индивидуальному мастерству Пола Постмы



Дело не в Подъяпольском

Во втором периоде в рамку встал Эмиль Гарипов. Удивительно, ведь после охапки пропущенных в предыдущих матчах 77-м номером шайб тренерский штаб почему-то так сразу менять вратаря не спешил. Тем более что провальным этот матч для Подъяпольского назвать нельзя.

Да и четвертая шайба, пропущенная уже Гариповым на старте периода, подтвердила, что дело вовсе не во вратаре. Это вся команда в этот день двигалась, будто пребывая в затяжной акклиматизации. Да и очередное ненужное удаление Альберта Яруллина за высоко поднятую клюшку не слишком способствовало тому, чтобы команда начала отыгрываться. Уже вскоре в ходе быстрой контратаки Наиль Якупов сотворил очередной гол в ворота «Ак Барса».

Отквитать одну шайбу казанцам удалось благодаря индивидуальному мастерству Пола Постмы, который в сердцах пальнул от правого борта по воротам Шестеркина. Видеопросмотр их взятие подтвердил.

Казанцы перестали настраиваться на принципиальные игры

Да, после заброшенной шайбы казанцы задвигались по-другому. И в целом заиграли так, как и должны были играть с самого начала — проще, через быстрые выходы из зоны в атаку и простые забросы шайбы в борьбу.



Как показала практика, в нынешнем сезоне армейцы «Ак Барсу» не по зубам. Если в прошлом году казанцы могли сдерживать москвичей и питерцев за счет собранной игры в обороне — хороши были Марков, Охтамаа и Токранов, то теперь первый словно потерял интерес к играм в КХЛ и уже давно не отрабатывает свой 180-миллионный контракт, а двух других в команде просто нет. Один из них (Токранов) и вовсе отличился вчера дублем голевых передач за команду соперника.

Токранов отличился дублем голевых передач за команду соперника



Да и об остальных хоккеистах казанской команды складывается впечатление, что в ответственных матчах они уже не готовы собирать все свои силы и волю, как было в чемпионском сезоне, а играют в том же режиме, в каком проводят рядовые встречи. За что и расплачиваются разгромами.

Долгих три с половиной года СКА никак не мог обыграть «Ак Барс», даже будучи безоговорочным фаворитом, но как только казанцы заполучили Кубок Гагарина, они будто бы лишились желания кому-то что-то доказывать. В нынешнем сезоне меньше пяти шайб от главных команд Запада «барсы» не пропускают.

Эрик Добролюбов, фото ak-bars.ru