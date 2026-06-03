Источник: «Локомотив» готов купить Даку из казанского «Рубина»

Московский клуб рассчитывает провернуть несколько трансферных сделок, итогом которых может стать покупка лучшего бомбардира казанской команды

Фото: Динар Фатыхов

Московский «Локомотив» готов купить Мирлинда Даку из казанского «Рубина». Об этом сообщает футбольный инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, для этой сделки необходимо выполнение двух условий. «Локомотив» рассчитывает вначале продать Алексея Батракова в ПСЖ и обменять Дмитрия Воробьева в «Спартак» на Данила Пруцева с доплатой со стороны «красно-белых».

Даку третий сезон подряд является лучшим бомбардиром «Рубина». В прошлом чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий забил десять голов в 24 матчах турнира. Всего за три года в составе казанцев в РПЛ албанец отличился 35 раз и отдал 10 ассистов.

Прошлым летом «Рубин» мог продать Даку в «Зенит», но сделка сорвалась. После этого казанский клуб продлил контракт с нападающим до 2029 года.

Ранее агент Алексей Сафонов в интервью «Реальному времени» объяснил, почему «Рубину» не стоит продавать Даку.

Зульфат Шафигуллин