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Капризный «Ак Барс» или недобросовестная «Татнефть Арена»?

18:15, 06.12.2018 4

Команда Билла недовольна, но виноватых, как всегда, нет

Капризный «Ак Барс» или недобросовестная «Татнефть Арена»?

Вчера «Реальное время» опубликовало резонансный материал о качестве льда на домашних матчах «Ак Барса». Напомним, что поводом для критики «Татнефть Арены» стало прямое обращение к СМИ со стороны самих игроков «Ак Барса». Ответ от клуба поступил сегодня в виде приглашения на пресс-тур для ознакомления с технической стороной вопроса. В таком формате получить ответы на наши вопросы не представлялось возможным (они касались не технологии заливки, а взаимодействия клуба и арены в контроле над качеством льда — на каком оно уровне, если хоккеисты вынуждены жаловаться через прессу?), но от приглашения спортивная редакция газеты, конечно, не отказалась. Все подробности — в видеосюжете «Реального времени».

Эрик Добролюбов
СпортХоккей Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 19:06
    Ору! Мужичок говорит про оценки 4-5, оператор снимает журнал, а там трояки одни) Ну не может Ак Барс без косяка
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    Анонимно 19:34
    Мужичок говорит про 4-5 от гостевых команд, а так же то, что АБ в сентябре был недоволен рыхлостью, а октября изменил мнение... Видеоряд соответствует его словам
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  • Анонимно 19:17
    Ак барс в этом году расслаблены, не видать нам кубка
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  • Анонимно 20:04
    Судя по словам инженера, ничего менять не будут и качество льда зе бест
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