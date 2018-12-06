Капризный «Ак Барс» или недобросовестная «Татнефть Арена»?

Вчера «Реальное время» опубликовало резонансный материал о качестве льда на домашних матчах «Ак Барса». Напомним, что поводом для критики «Татнефть Арены» стало прямое обращение к СМИ со стороны самих игроков «Ак Барса». Ответ от клуба поступил сегодня в виде приглашения на пресс-тур для ознакомления с технической стороной вопроса. В таком формате получить ответы на наши вопросы не представлялось возможным (они касались не технологии заливки, а взаимодействия клуба и арены в контроле над качеством льда — на каком оно уровне, если хоккеисты вынуждены жаловаться через прессу?), но от приглашения спортивная редакция газеты, конечно, не отказалась. Все подробности — в видеосюжете «Реального времени».