«КОС-Синтез» в третий раз подряд стал чемпионом России по водному поло

Команда одержала победу над волгоградским «Спартаком» в третьем матче финальной серии, итоговый счет — 13:7

Казанский клуб «Синтез» завоевал титул чемпиона России по водному поло в «Евразийской ватерпольной лиге 25/26» среди мужских команд, одержав победу над волгоградским «Спартаком» в третьем матче финальной серии. Итоговый счет встречи — 13:7, а общий результат серии — 3:0 в пользу казанской команды.



— Мы сюда приехали, ведя в серии. Были, наверное, настроены на жесткую такую борьбу. Я думаю, Волгоград хотел первую игру дома зацепить, но мы здорово и дисциплинированно начали играть в обороне, в нападении, более-менее реализовали моменты, контролировали игру даже, — заявил капитан команды Сергей Лисунов после матча.

Этот успех стал третьим подряд чемпионским титулом для «Синтеза». На пути к финалу казанские ватерполисты не потерпели ни одного поражения в плей-офф. В четвертьфинале они обыграли сборную Беларуси (2:0 в серии), а в полуфинале не оставили шансов санкт-петербургской «Балтике» (3:0 в серии).

Примечательно, что чемпионат России в этом году впервые проводился в рамках Евразийской ватерпольной лиги.

Наталья Жирнова