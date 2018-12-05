Зачем чемпиону КХЛ «новые вызовы», если менеджмент клуба не может обеспечить нормальный лед?

В команде Билла, как всегда, полный порядок, а вот к Рафику Якубову вопросы копятся

Не первая «утечка» недовольства игроков «Ак Барса» качеством льда на домашней арене заставляет задуматься, а так ли все здорово в управлении флагманом татарстанского хоккея. Спортивная редакция «Реального времени» попыталась разобраться, почему «барсам» приходится играть «на песке» и что за «новые вызовы» ищет для них генеральный менеджер клуба Рафик Якубов.

Кто ответит за «песок» на домашней арене чемпиона?

Плохое качество льда на «Татнефть-Арене» — пожалуй, одна из главных болевых точек казанского хоккея в текущем сезоне. Игроки «Ак Барса» поднимали эту тему еще в конце сентября. Напомним, тогда (после игры с «Адмиралом») о наболевшем высказался Эмиль Гарипов:

— У нас еще и лед такой в этом году, щитки вяжет, и мы это уже очень давно обсуждаем, — говорил первый номер «барсов». — Это надо говорить вышестоящим людям. В прошлом году у нас был шикарный лед, все нас устраивало, а в этом году я не знаю, почему решили полностью поменять. Поменяли коробку — это ладно. Но я не знаю, зачем нужно было трогать лед. Этот лед просто совершенно другой. Не тот, на котором я играл 8 лет, — очень отличается. Достаточно трех минут, чтобы он испортился, и ты не можешь перемещаться нормально.

После этого, казалось, в «Татнефть-Арене» и в руководстве клуба наконец услышали хоккеистов и исправили дефекты ледового покрытия. Два месяца прошли без нареканий, однако после позавчерашнего матча с «Северсталью» команда вновь пожаловалась на игровое покрытие. Причем, что примечательно, вновь сделала это через СМИ. Напрашивается лишь один вывод: игроки уже перепробовали все способы доведения своей позиции до руководства клуба и, не получив результата, решили, что называется, вынести сор из избы.

Хочется через СМИ достучаться до тех людей, которые отвечают за лед. Пусть посмотрят его, доработают. Реально тяжело на таком играть



— У нас постоянно меняется лед на арене, — говорил Артем Лукоянов после игры. — То он был хороший, то какой-то рыхлый. Сегодня просто невозможно было на нем играть — бегали, как по песку. Тратили еще больше сил, чем обычно. Хочется через СМИ достучаться до тех людей, которые отвечают за лед. Пусть посмотрят его, доработают. Реально тяжело на таком играть. Может, концерты его портят. Я говорю от лица всей команды. Мы, правда, уже даже не знаем, кому об этой проблеме сказать. Играть невозможно.

Стоит отметить, что 1 декабря, за два дня до игры между «Ак Барсом» и «Северсталью», на арене действительно прошел концерт башкирского исполнителя Элвина Грея. Пострадал ли лед именно во время концерта или же это перманентная проблема, которую никак не исправят, — вопрос без ответа. Однако технический персонал «Татнефть-Арены» должен был подготовить лед к играм в любом случае.

Что примечательно, и в матче с «Адмиралом», и в игре против «Северстали» казанцы первыми пропускали и им приходилось прибавлять и отыгрываться.

Понятно, что за состояние льда отвечает не непосредственно «Ак Барс», а «Татнефть-Арена», и спрос в первую очередь с нее. Однако на то и руководство в клубе, чтобы контролировать выполнение договоров с партнерами. На этот раз договор был нарушен — лед не в надлежащем виде, и этот момент никто не проконтролировал. Тем более что это уже не первый случай.

За два дня до игры между «Ак Барсом» и «Северсталью» на арене действительно прошел концерт башкирского исполнителя Элвина Грея. Пострадал ли лед именно во время концерта, или же это перманентная проблема, которую никак не исправят, — вопрос без ответа. Фото Дмитрия Резнова

Наш запрос о проблемах площадки на домашней арене пресс-служба «Ак Барса» прокомментировала следующим образом:

«Качество льда во время матча 3 декабря действительно вызвало некоторые нарекания, что было связано с технологическими особенностями подготовки льда после проведения концерта с танцполом в выходные, при котором лед был накрыт специальным покрытием. Необходимо учитывать коммерческие интересы арены при проведении культурно-массовых мероприятий. Хоккейный клуб и «Татнефть-Арена» ведут постоянную совместную работу по улучшению качества льда и созданию наилучших условий для организации тренировочного процесса и проведения игр КХЛ и МХЛ. Мы рассчитываем, что риск возникновения таких ситуаций в будущем можно будет минимизировать», — говорится в ответе казанского клуба.

Примечательно, что пресс-служба «Ак Барса» так и не пояснила, почему не были приняты меры по итогам первого подобного инцидента. Тем временем в техническом регламенте Континентальной хоккейной лиги по поводу качества льда прописано следующее:

«Каждое спортсооружение, предназначенное для проведения матчей чемпионата, должно иметь:

— качественную ледовую поверхность, подготовленную в соответствии с Приложением 8 к Техническому регламенту КХЛ, с четко видимой официальной разметкой согласно Правилам игры в хоккей. <…>

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕДОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

<…> 5.2. Толщина игрового слоя льда должна быть 10—20 мм, общая толщина ледового массива — не менее 35 мм и не более 50 мм.

5.3. Обновление игрового слоя льда осуществлять не менее трех раз в сезоне».

«Реальное время» обратилось с официальным запросом в КХЛ с просьбой оценить ситуацию с качеством льда в Казани и с вопросом, как лига намерена проверить заявления хоккеистов на предмет соблюдения регламента КХЛ по качеству льда, но на момент сдачи материала ответа редакция не получила.



По нашей информации, игрок был готов остаться в Казани на тех же условиях, что предлагал ему СКА. Фото ska.ru

Перспективные и доморощенные — аут, ненужные «проспекты» — добро пожаловать

Лед — не единственная проблема, которая дает повод задавать неприятные вопросы генеральному менеджеру клуба Рафику Якубову.

Странноватая трансферная политика началась аккурат после того, как команда «отчествовалась» в «Пирамиде» после завоевания Кубка Гагарина. Да, Атте Охтамаа отправился в родные пенаты по собственному желанию. А вот роспуск своих татарстанских хоккеистов начался уже в мае, когда генеральный менеджер решил не давать воспитаннику альметьевского «Нефтяника» Василию Токранову долгосрочный контракт. По нашей информации, игрок был готов остаться в Казани на тех же условиях, что предлагал ему СКА.

— Суммы, которые предлагали «Ак Барс» и СКА, идентичны. Нас не устроили сроки контракта. Мы просили 4 года, а нам дали 2. Вот и все. Потом мы понизили требования до 3 лет, но они сказали «нет». СКА предложил 4 года, и нас это устроило, — говорил агент хоккеиста Сергей Исаков в конце весны нашему изданию.

Сейчас Токранов — один из ведущих игроков главного конкурента казанцев, кроме того, он получил вызов в сборную России.

Странным выглядело и решение не продлевать соглашение с 21-летним Никитой Язьковым, который у Билялетдинова «огранился», набросал 8 шайб за 37 игр, но очень не вовремя получил травму руки и пропустил плей-офф. Контракт новичка на 2 миллиона у форварда закончился, и, естественно, он запросил более солидные для себя условия. Тем более что статистика эти претензии подтверждала. Но Якубов решил не повторять предложение «Металлурга».

Очень сомнительно выглядят и манипуляции с доморощенным защитником Дамиром Мусиным, которого то ссылают в ХК «Сочи», то вновь выкупают и тут же отправляют в «Нижнекамск», видимо, с умыслом «поближе к дому». А для чего тогда вообще нужно было обменивать его в мае, если через три месяца вновь пришлось выдергивать из новой команды? Такие резкие «перепады настроения» заставляют предположить, что у генерального менеджера просто нет четкого плана.

За 27-летнего чемпиона мира, обладателя Кубка Гагарина и собственного воспитанника, у которого не слишком задалась первая половина сезона, Якубов готов получить, мягко говоря, не блещущего в Уфе Вячеслава Основина и двух «проспектов»

Ну а последним трансферным сюрпризом стал обмен Александра Бурмистрова на трех уфимцев. За 27-летнего чемпиона мира, обладателя Кубка Гагарина и собственного воспитанника, у которого не слишком задалась первая половина сезона, Якубов готов получить, мягко говоря, не блещущего в Уфе Вячеслава Основина и двух «проспектов», перспективы которых в «Ак Барсе» весьма туманны. Савелий Кувардин и Александр Ляхов в лучшем случае отправятся либо в Альметьевск, либо в «Барс».

Да, сам генменеджер говорит, что обмен совершен «с учетом интересов всех трех сторон, участвовавших в переговорах» и согласован с тренерским штабом. Однако когда СМИ просят прокомментировать Билялетдинова очередной трансфер, тот только переадресовывает вопрос генеральному менеджеру. Похоже, то, что главный тренер в курсе действий менеджмента клуба, вовсе не означает, что именитый специалист с ними согласен.

На кого променяли Бурми?

Новоприбывший же Вячеслав Основин не смог закрепиться даже в нынешнем разобранном «Салавате» и не продержался в команде и полугода. Состав уфимцев он пополнил этим летом в результате обмена из московского ЦСКА, а прошлый сезон заканчивал в «ссылке» в «Сибири». То есть в свои 24 года Основин уже идет по пути стагнации.

В Уфе Вячеславу давали авансы как второму центру команды, он должен был придать нападению глубины и усилить центральную ось команды. Однако на деле форвард оказался еще слабее, чем Дмитрий Саюстов, на место которого его и брали. У нападающего за половину сезона всего 5 очков (2+3) и катастрофический показатель полезности -8.

При этом стоит отметить и удачные ходы Якубова, который привез в Казань два крутых «П». Пол Постма и Андрей Педан действительно отлично вписались в команду. Канадец здорово заменил Токранова, в том числе в атакующих действиях. А Педан, хоть и сидит в запасе в последнее время, даже на уровне сборной страны показывает, что его уровень действительно отличный. Другой вопрос, чем он так не угодил Билялетдинову.

«Ак Барс» ставит перед собой новые вызовы, которые требуют решительных шагов, в том числе селекционных», — прокомментировал обмен Рафик Якубов

Зачем чемпиону «новые вызовы»?

Любопытна и та формулировка, с которой выступил генеральный менеджер казанцев после совершения обмена Бурми на уфимских хоккеистов.

— «Ак Барс» ставит перед собой новые вызовы, которые требуют решительных шагов, в том числе селекционных, — прокомментировал обмен Рафик Якубов.

Возникает вопрос, что подразумевается под «новыми вызовами» для команды, которая является действующим обладателем Кубка Гагарина, и для чего они ей нужны? Кроме повторения этого успеха, новых вызовов, очевидно, не нужно.

Спортивная редакция «Реального времени» давно рассчитывает получить ответы на данный и многие другие вопросы «из первых уст», однако во вновь созданном медиацентре клуба с обещанным нам еще летом (правда, пресс-службой) интервью Рафика Якубова не торопятся.