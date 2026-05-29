«Ак Барс» продлил контракт с защитником Степаном Тереховым на два года

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» договорился с 21-летним защитником Степаном Тереховым о новом контракте. Соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28, сообщает пресс-служба клуба.

На данный момент еще по 15 игрокам «Ак Барса» остается открытым вопрос по контракту, в том числе и по брату Терехова — Семену. Полный список игроков — в материале.

Напомним, что 22 мая Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в числе которых оказался Степан Терехов. Защитник «Ак Барса» стал лучшим новичком сезона.

