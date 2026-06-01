Студент колледжа ПГУФКСиТ Ямков завоевал золотую медаль в Первенстве России по кикбоксингу

После победы спортсмен получил путевку на чемпионат мира

Фото: пресс-служба организаторов соревнования

В Московской области завершилось Первенство России по кикбоксингу, где студент колледжа Поволжского госуниверситета физкультуры, спорта и туризма, мастер спорта РФ Владимир Ямков завоевал золотую медаль и путевку на чемпионат мира. Соревнование прошло с 22 по 31 мая 2026 года в Одинцовском городском округе Московской области.

Как сообщили организаторы, студент выступал в дисциплине «лайт-контакт» в весовой категории до 69 кг. Турнир начался для Владимира с серьезного испытания. Уже в первом бою ему противостоял представитель Дагестана Шамиль Дингаев, победитель СКФО. Поединок закончился досрочной победой Ямкова, но цена этой победы оказалась высокой — Владимир получил серьезную травму ноги, которая могла поставить крест на его дальнейшем выступлении.

Несмотря на сильную боль и трудности с передвижением, спортсмен принял решение продолжить борьбу за чемпионский титул. Эта сила духа и характер помогли ему во втором бою против победителя Уральского Федерального округа Алексея Рузанова — поединок также завершился досрочной победой Владимира. Третий бой не стал исключением — Ямков вновь оказался сильнее своего соперника.

В решающем поединке Владимир встретился с опытным соперником — финалистом первенства России, мастером спорта Артемом Реуцким из Санкт-Петербурга. Это был тяжелый, изматывающий бой, в котором оба спортсмена продемонстрировали высочайшее мастерство и волю к победе. Несмотря на травму и накопившуюся усталость, Владимир смог вырвать победу и стать чемпионом России по кикбоксингу.

— Золотая медаль Первенства России открыла Владимиру Ямкову дорогу на чемпионат мира, который пройдет осенью 2026 года в Колумбии. Теперь у российского спортсмена есть несколько месяцев, чтобы восстановиться после травмы и подготовиться к главному международному старту. Победа Владимира Ямкова — это яркий пример того, как целеустремленность, сила характера и вера в себя помогают преодолевать любые препятствия на пути к мечте. Коллектив колледжа ПГУФКСиТ и все болельщики желают Владимиру успешной подготовки к чемпионату мира и новых ярких побед на международной арене, — говорится в сообщении.

Никита Егоров