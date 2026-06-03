Хоккеист «Ак Барса» Сафонов перешел в клуб НХЛ
Нападающий подписал однолетний двусторонний контракт с «Ванкувером»
Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов продолжит карьеру в клубе «Ванкувер», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба североамериканцев.
Российский хоккеист подписал с «Ванкувером» однолетний двусторонний контракт.
«Ак Барс» сохранил спортивные права на Сафонова на уровне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ранее казанский клуб сделал квалификационное предложение нападающему, а также еще 15 игрокам.
Подробнее о том, почему Сафонов отправился в НХЛ после поражения «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина, читайте в материале «Реального времени».
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