Новости спорта

19:02 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Хоккеист «Ак Барса» Сафонов перешел в клуб НХЛ

07:32, 03.06.2026

Нападающий подписал однолетний двусторонний контракт с «Ванкувером»

Хоккеист «Ак Барса» Сафонов перешел в клуб НХЛ
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов продолжит карьеру в клубе «Ванкувер», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба североамериканцев.

Российский хоккеист подписал с «Ванкувером» однолетний двусторонний контракт.

взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» сохранил спортивные права на Сафонова на уровне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ранее казанский клуб сделал квалификационное предложение нападающему, а также еще 15 игрокам.

Подробнее о том, почему Сафонов отправился в НХЛ после поражения «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина, читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

Читайте также