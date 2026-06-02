FIE допустила российских фехтовальщиков к соревнованиям под национальным флагом

Снятие ограничений начнется с чемпионата мира 2026 года

Фото: Артем Дергунов

Международная федерация фехтования (FIE) заявила о допуске взрослых российских спортсменов к участию в соревнованиях под национальной символикой и с исполнением государственного гимна. Согласно информации, размещенной на официальном сайте FIE, это решение вступит в силу начиная с чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля.

— В декабре 2025 года FIE одна из первых среди Международных федераций по олимпийским видам спорта допустила без ограничений на свои турниры российских юниоров и кадетов. И сразу же наши фехтовальщики стали показывать высокие результаты на юниорских этапах Кубка мира — многократно поднимался флаг и звучал гимн Российской Федерации, — заявил министр спорта России Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава Минспорта отметил, что FIE стала 10-й Международной федерацией по олимпийским видам спорта, снявшей все ограничения с российских спортсменов. Например, ранее российским гимнастам разрешили выступать на турнирах с флагом и гимном по решению исполкома Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

Наталья Жирнова