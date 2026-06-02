УНИКС разгромно проиграл ЦСКА в первом матче финала Единой лиги ВТБ со счетом 63:91

Казанцы уверенно начали первую десятиминутку игры, но ко второй половине встречи начали проигрывать с -30 по очкам

Фото: Артем Дергунов

Казанский УНИКС разгромно проиграл московскому ЦСКА в первом матче финала Единой лиги ВТБ на выезде со счетом 63:91. Счет в серии — 0-1 в пользу москвичей.

Казанцы уверенно начали первую десятиминутку игры, но ко второй половине встречи начали проигрывать с -30 по очкам. Предположительно, на состояние УНИКСа в этой игре мог повлиять короткий перерыв после семиматчевой полуфинальной серии против «Зенита».

Важную роль в победе «армейцев» сыграл Мело Тримбл, который набрал за первую половину игры 23 очка, а вот предполагаемый лидер казанцев — Джален Рейнольдс — почти не принес своей команде очков более чем за 20 минут игры на паркете.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Лидерами по очкам у УНИКСа стали Маркус Бингэм, у которого 15 очков и семь подборов, Алексей Швед (11 + 7 голевых передач), который получил травму в предыдущей игре, а также Михаил Беленицкий (9 + 4 подбора).

У хозяев паркета особенно отличились Мело Тримбл (26 очков, из которых 10 штрафных + 4 голевые передачи), Антониус Кливленд (17) и Иван Ухов (13).

Следующая встреча финала пройдет 4 июня также в Москве. Команды играют до четырех побед в серии.

Наталья Жирнова