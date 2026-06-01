«Ак Барс» сделал квалификационные предложения Сафонову и еще 15 хоккеистам
Игроки с 1 июня находятся в статусе ограниченно свободных агентов
«Ак Барс» выдвинул новые квалификационные предложения 16 хоккеистам клубной системы. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
Новые квалификационные предложения сделаны Илье Сафонову, Семену Терехову, Артуру Бровкину и Денису Комкову. Также в этот список вошли Игорь Бардин, Семен Бурков, Рашит Самигуллин, Данила Истомин, Марсель Фазлов, Максим Быков, Илдан Галеев, Артемий Гатиятулин, Саид Гимаев, Кирилл Кутузов, Никита Онишко и Раиль Хусаенов.
Все эти хоккеисты с 1 июня 2026 года находятся в статусе ограниченно свободных агентов.
Квалификационные предложения делаются клубом для сохранения спортивных прав на игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В случае если эти хоккеисты уедут в Северную Америку или в другие чемпионаты, то возвращаться им предстоит в «Ак Барс».
Теперь до 30 июня игроки получат возможность выбрать один из трех вариантов:
- получить предложение от других клубов КХЛ (оффершит);
- подписать новый контракт с «Ак Барсом»;
- уехать в чемпионат другой страны.
Напомним, ранее сообщалось, что нападающий Илья Сафонов продолжит карьеру в НХЛ. В случае отъезда хоккеиста в Северную Америку права на игрока останутся у «Ак Барса». Подробнее — в материале «Реального времени».
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