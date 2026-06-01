«Ак Барс» сделал квалификационные предложения Сафонову и еще 15 хоккеистам

Игроки с 1 июня находятся в статусе ограниченно свободных агентов

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» выдвинул новые квалификационные предложения 16 хоккеистам клубной системы. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Новые квалификационные предложения сделаны Илье Сафонову, Семену Терехову, Артуру Бровкину и Денису Комкову. Также в этот список вошли Игорь Бардин, Семен Бурков, Рашит Самигуллин, Данила Истомин, Марсель Фазлов, Максим Быков, Илдан Галеев, Артемий Гатиятулин, Саид Гимаев, Кирилл Кутузов, Никита Онишко и Раиль Хусаенов.

Все эти хоккеисты с 1 июня 2026 года находятся в статусе ограниченно свободных агентов.

Квалификационные предложения делаются клубом для сохранения спортивных прав на игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В случае если эти хоккеисты уедут в Северную Америку или в другие чемпионаты, то возвращаться им предстоит в «Ак Барс».

Теперь до 30 июня игроки получат возможность выбрать один из трех вариантов:

получить предложение от других клубов КХЛ (оффершит);

подписать новый контракт с «Ак Барсом»;

уехать в чемпионат другой страны.

Напомним, ранее сообщалось, что нападающий Илья Сафонов продолжит карьеру в НХЛ. В случае отъезда хоккеиста в Северную Америку права на игрока останутся у «Ак Барса». Подробнее — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин