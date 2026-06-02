Тренер Пепе из штаба Артиги покинул «Рубин» ради работы в «Динамо»

Испанский специалист стал помощником немца Сандро Шварца в московском клубе

Хосе Пастор (Пепе) Верчили покинул тренерский штаб Франка Артиги в «Рубине» и перешел на работу в московское «Динамо». Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

В «Рубине» Верчили значился руководителем отдела спортивной науки. В «Динамо» Пепе войдет в тренерский штаб немца Сандро Шварца и займется физической подготовкой игроков. При этом испанец также назначен руководителем направления перформанса.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Верчили уже работал в московском «Динамо» с начала 2020 года по конец 2022-го. В «Рубине» он входил в тренерский штаб Артиги с января 2026 года. Но основным тренером по физической подготовке в казанской команде был испанец Хосеп Техедо.

Кроме Пепе в помощники Шварца подписаны Иван Карандашов и Гильермо Гуэрра.

Напомним, под руководством Артиги казанский «Рубин» занял восьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/26. Этот результат оказался хуже прошлогоднего, когда команда финишировала седьмой с россиянином Рашидом Рахимовым.

По окончании сезона Артига озвучил трансферные цели «Рубина» на лето.

Зульфат Шафигуллин