Сегодня УНИКС снова встретится в финале с ЦСКА

В 2024 году финальное противостояние этих двух команд закончилось серебряными медалями казанцев

Фото: Артем Дергунов

УНИКС начинает борьбу за титул чемпиона Единой лиги ВТБ. В финале команда Велимира Перасовича встретится с московским ЦСКА — действующим чемпионом турнира. Ранее казанцы, вопреки прогнозам, обыграли в полуфинальной серии плей-офф питерский «Зенит» со счетом 4-3.



Для УНИКСа это уже второй выход в финал с ЦСКА за последние четыре года. В 2024 году такое противостояние закончилось серебряными медалями казанцев. С 2010 года команды друг против друга сыграли 59 матчей, из которых 43 оказались за ЦСКА.

— Два стартовых матча финальной серии против ЦСКА проведем в Москве. Мы планируем выйти и биться. Ожидаем сложной игры, ведь москвичи традиционно сильны на домашней площадке. Для победы нам необходимо играть сплоченно. Это финал, так что мы обязаны выложиться полностью, — заявил перед началом финала центровой УНИКСа Маркус Бингэм.



По мнению комментатора «Матч ТВ» и члена Зала славы Единой лиги ВТБ Романа Скворцова, именно «армейцы» предстают в роли фаворита финала. И основной аргумент в пользу этого — травмы УНИКСа против длинной скамейки ЦСКА.

Кто из команд является фаворитом в борьбе за золото, какие сильные стороны есть как у ЦСКА, так и у УНИКСа — разбираемся с экспертом «Реального времени».



Наталья Жирнова