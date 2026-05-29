«Зенит» уволил Деяна Радоньича и его ассистента после поражения от УНИКСа

Это произошло по взаимному согласию сторон, а и. о. главного тренера до конца сезона назначен Ростислав Вергун

Фото: Артем Дергунов

Баскетбольный клуб «Зенит» принял решение о расторжении трудового договора с главным тренером Деяном Радоньичем и его ассистентом Сашей Косовичем по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.



Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Ростислав Вергун. Он с декабря 2023 года по январь 2026 года возглавлял екатеринбургский «Уралмаш». В январе 2026 года вошел в штаб «Зенита» на должность ассистента и был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера (до назначения Радоньича).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Деян Радоньич возглавил команду в ходе сезона 2025/26 и за время работы провел с командой 31 матч, в которых «Зенит» одержал 20 побед. Под его руководством команда вышла в «Финал четырех» WINLINE Basket Cup, заняла 3-е место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и дошла до стадии полуфинала турнира. Накануне «Зенит» проиграл в гонке за выход в финал УНИКСу. Подробнее об этом — в репортаже «Реального времени».

Наталья Жирнова