Казанский клуб по хоккею с мячом официально сменил название
С 12 мая хоккейный клуб «Ак Барс-Динамо» официально сменил название. Теперь команда будет выступать под именем «Хоккейный клуб «Ракета-Казань», говорится в официальном документе.
При этом клуб продолжает работать по прежнему адресу — в Дербышках, на улице Стадионной, 1а.
Казанская команда по хоккею с мячом с 1959 по 2008 год называлась «Ракета», после чего сменила название на «Динамо-Казань», а затем на «Ак Барс-Динамо».
По регистрационным налоговым данным, физкультурно-спортивное общество «Динамо» Республики Татарстан вышло из состава учредителей клуба.
