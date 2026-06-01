Казанский клуб по хоккею с мячом официально сменил название

При этом клуб продолжает работать по прежнему адресу — в Дербышках

Фото: Артем Дергунов

С 12 мая хоккейный клуб «Ак Барс-Динамо» официально сменил название. Теперь команда будет выступать под именем «Хоккейный клуб «Ракета-Казань», говорится в официальном документе.

При этом клуб продолжает работать по прежнему адресу — в Дербышках, на улице Стадионной, 1а.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Казанская команда по хоккею с мячом с 1959 по 2008 год называлась «Ракета», после чего сменила название на «Динамо-Казань», а затем на «Ак Барс-Динамо».

По регистрационным налоговым данным, физкультурно-спортивное общество «Динамо» Республики Татарстан вышло из состава учредителей клуба.

Напомним, что в Татарстане в настоящее время возводят 14 спортивных объектов, включая футбольные манежи, ледовые арены и спортплощадки. За отчетный период завершены три спортивных объекта в Зеленодольском, Менделеевском и Бавлинском районах, Центр развития футбола в Казани готов на 76%, а строительство трех ледовых арен выполнено на 32%.

Наталья Жирнова