Тедеев: слышал, что находился в шорт-листе «Рубина»

Бывший тренер «Акрона» претендовал на назначение в казанский клуб

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о своем возможном назначении в «Рубин» в прошедшее зимнее трансферное окно. По его словам, он слышал, что находился в шорт-листе кандидатов казанского клуба.

— Московское «Динамо»? Я ничего такого не слышал, конкретики не было. Разговоры — да. Возможно, я находился в шорт-листе «Динамо». Слышал о «Спартаке», «Рубине». Но шорт-лист — это изучение кандидатов, которые могут подойти по стилистике и взглядам на футбол. Люди, которые анализируют ситуацию, всегда ищут тренера на будущее. Не надо обращать на это пристальное внимание, — сказал Тедеев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» сменил главного тренера в январе этого года, назначив испанца Франка Артигу вместо Рашида Рахимова. Казанская команда по итогам сезона финишировала на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Тедеев работал в «Акроне», откуда был уволен после 30-го тура. Тольяттинская команда закончила сезон на 13-м месте. В стыковых матчах с «Ротором» тольяттинцы играли без Тедеева и сохранили прописку в РПЛ на следующий год.

Зульфат Шафигуллин