Бингэм и Рейнольдс из УНИКСа попали в символическую пятерку Единой лиги ВТБ по итогам полуфинала

В четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ определилась символическая пятерка лучших игроков. Сразу два баскетболиста казанского УНИКСа вошли в список — Маркус Бингхэм и Джален Рейнольдс.

На протяжении 1/2 плей-офф против «Зенита» дуэт двух центровых казанской команды называли легендарным, к тому же он становился почти каждую игру самым результативным. Так, 19 мая на выезде на двоих у игроков было 40 очков и 9 подборов.

Компанию баскетболистам УНИКСа в символической пятерке составили Патрик Миллер из «Локомотива», Мело Тримбл из ЦСКА и Георгий Жбанов из «Зенита».

Напомним, что УНИКС обыграл «Зенит» в 1/2 плей-офф и вышел в финал против ЦСКА. «Претендентов на MVP финала у меня двое — Мело Тримбл и Джален Рейнольдс. Если кто-то на дистанции финала сумеет затмить этих джентльменов, то заберет этот приз абсолютно заслуженно», — заявил «Реальному времени» член Зала славы Единой лиги ВТБ и комментатор «Матч ТВ» Роман Скворцов.

Наталья Жирнова