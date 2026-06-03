Защитник Лучевников из «Ак Барса» продолжит карьеру в другом клубе
Казанский клуб объявил о расставании с хоккеистом
Защитник Константин Лучевников покидает «Ак Барс» по истечении контракта. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.
— Константин Лучевников покидает «Ак Барс». Благодарим за игру и желаем удачи в дальнейшем, — говорится в заявлении клубной пресс-службы.
Лучевников выступал в системе казанского «Ак Барса» с 2016 года. На уровне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) защитник играл только за «барсов». В составе казанцев 30-летний хоккеист провел более 200 матчей. В трех последних сезонах защитник забросил одну шайбу.
Ожидается, что Лучевников продолжит карьеру в другом клубе КХЛ.
Ранее «Ак Барс» официально расстался с нападающим Ильей Сафоновым.
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