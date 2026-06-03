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Защитник Лучевников из «Ак Барса» продолжит карьеру в другом клубе

13:42, 03.06.2026

Казанский клуб объявил о расставании с хоккеистом

Защитник Лучевников из «Ак Барса» продолжит карьеру в другом клубе
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Защитник Константин Лучевников покидает «Ак Барс» по истечении контракта. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

— Константин Лучевников покидает «Ак Барс». Благодарим за игру и желаем удачи в дальнейшем, — говорится в заявлении клубной пресс-службы.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Лучевников выступал в системе казанского «Ак Барса» с 2016 года. На уровне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) защитник играл только за «барсов». В составе казанцев 30-летний хоккеист провел более 200 матчей. В трех последних сезонах защитник забросил одну шайбу.

Ожидается, что Лучевников продолжит карьеру в другом клубе КХЛ.

Ранее «Ак Барс» официально расстался с нападающим Ильей Сафоновым.

Зульфат Шафигуллин

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