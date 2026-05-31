ПСЖ с Сафоновым и Кварацхелией второй сезон подряд победил в Лиге чемпионов

08:52, 31.05.2026

Команда обыграла английский «Арсенал» (1:1, по пенальти — 4:3)

Фото: Динар Фатыхов

Французский футбольный клуб ПСЖ с российским вратарем Матвеем Сафоновым и экс-игроком «Рубина» Хвичей Кварацхелией в составе стал победителем Лиги чемпионов второй сезон подряд.

Команда обыграла английский «Арсенал» (1:1, по пенальти — 4:3). Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена».

Напомним, капитан «Зенита» Дуглас Сантос и нападающий «Сантоса» Неймар поедут на чемпионат мира — 2026 в Мексике и США. Игроки включены в окончательный состав сборной Бразилии на мундиаль.

Галия Гарифуллина

