ПСЖ с Сафоновым и Кварацхелией второй сезон подряд победил в Лиге чемпионов
Команда обыграла английский «Арсенал» (1:1, по пенальти — 4:3)
Французский футбольный клуб ПСЖ с российским вратарем Матвеем Сафоновым и экс-игроком «Рубина» Хвичей Кварацхелией в составе стал победителем Лиги чемпионов второй сезон подряд.
Команда обыграла английский «Арсенал» (1:1, по пенальти — 4:3). Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена».
Напомним, капитан «Зенита» Дуглас Сантос и нападающий «Сантоса» Неймар поедут на чемпионат мира — 2026 в Мексике и США. Игроки включены в окончательный состав сборной Бразилии на мундиаль.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».